Loyle Carner: Neue LP im Juni & Deutschlandtour im Oktober – ME präsentiert

Loyle Carner hat verkündet, dass das Nachfolgewerk zu seinem 2022er Album HUGO fertig ist. Der 30-jährige Brite hat seine vierte Platte HOPEFULLY ! betitelt und wird sie seinen Fans ab dem 20. Juni 2025 zum Hören bereitstellen. Damit man sich von den neuen Tracks ein umfangreiches Gesamtbild machen kann, kommt der Rapper im Anschluss auf Tour.

Hierzulande startet er seinen Tourneeabschnitt am 15. Oktober in der Hauptstadt. Einen Tag später schlägt Loyle Carner in Hamburg auf, am 18. Oktober kommt München dran. Danach schwingt er sich in die Schweiz, um am 19. Oktober in Zürich eine Show zu geben. Nach dem Stopp dort folgen noch ein Gig am 21. Oktober in Frankfurt und das deutsche Tourfinale einen Tag später in Köln. MUSIKEXPRESS präsentieren alle sechs Konzerte.

Loyle Carner live: Alle Konzerttermine im Überblick:

Mi. 15.10.2025, Berlin – UFO im Velodrom

Do. 16.10.2025, Hamburg – Sporthalle

Sa. 18.10.2025, München – Zenith

So. 19.10.2025, Zürich (CH) – Halle 662

Di. 21.10.2025, Frankfurt – Jahrhunderthalle

Mi. 22.10.2025, Köln – Palladium

Tickets

Die Tickets für die „hopefully !“-Tour von Loyle Carner sind ab dem 30. April 2025 um 09.00 Uhr im Prio Ticket-Vorverkauf erhältlich. Dieser exklusive Vorverkauf dauert 48 Stunden. Ab dem 1. Mai 2025, ebenfalls um 09.00 Uhr, beginnt der allgemeine Ticketvorverkauf über Ticketmaster, der 24 Stunden lang geöffnet ist.

Die zwei neuen Singles

Bereits Anfang April veröffentlichte Loyle Carner zwei neue Songs. So probiert er mit „all i need“ und auch mit „in my mind“ wie weit er mit seiner Definition von HipHop gehen kann.

Hier reinhören in beide Tracks

„all i need“:

„in my mind“:

Mehr zu Loyle Carner

Loyle Carner wuchs in London auf und entschied sich früh, die Musik anstelle der Schauspielerei zu seinem Beruf zu machen. Seit seiner Debüt-EP A LITTLE LATE aus dem Jahr 2013 hat er seinen ganz eigenen Sound entwickelt – mit Texten, die oft wie Auszüge aus einem Tagebuch wirken.

Auf seinem ersten Album YESTERDAY’S GONE (2017) setzte er sich mit persönlichen Erfahrungen von Trauer und dem Erwachsenwerden auseinander. Es folgten zwei erfolgreiche Alben, NOT WAVING, BUT DROWNING (2019) und HUGO (2022), die seine musikalische Weiterentwicklung und die Auseinandersetzung mit seiner Identität als Schwarzer Künstler zeigten.