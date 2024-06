Pearl Jam live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Parken, Support, Setlist, Wetter

Am 2. und 3. Juli kommen Pearl Jam mit ihrer „Dark Matter“-Welttournee in die Waldbühne. Alle Infos hier.

Am Samstag (4. Mai) starteten Pearl Jam ihre „Dark Matter“-Welttournee in Vancouver, Kanada. Nun kommen sie für zwei Konzerte in die Waldbühne nach Berlin. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Parken, Support, Setlist & Wetter in der Hauptstadt findet ihr hier.

Tickets

Als am 23. Februar der Vorverkauf für die Pearl Jam Konzerte in Berlin startete, war die Enttäuschung erstmal groß. Die Tickets für die Location mit einem Fassungsvermögen von rund 22.000 (für zwei Tage also 44.000) Zuschauer:innen waren nach Vorverkaufsstart flugs weg.

Wer an der Ticketsuche dran geblieben ist, wird belohnt: Auf Eventim gibt es Stand jetzt (27. Juni, 10:00 Uhr) sowohl für den 2. als auch den 3. Juli noch Tickets in drei Kategorien, allerdings für Plätze auf den Rängen.

Kategorie 4, also die aktuell am weitesten entfernten Plätze, kosten im Ticketpreis 92,85 Euro. Wer etwas näher an Eddie Vedder, Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard und Mike McCready dran sein möchte, muss auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Kategorie zwei kostet nämlich 174,50 Euro und damit beinahe doppelt so viel wie die „schlechtere“.

Anfahrt

Die Adresse lautet:

Waldbühne Berlin

im Olympiapark

Glockenturmstraße 1

14053 Berlin

Die Veranstalter:innen raten dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

ÖPNV

Mit den Linien S3 oder S9 kann man bis zum S-Bahnhof Pichelsberg fahren. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 10 Minuten bis zur Waldbühne.

PKW

Wer nicht auf das Auto verzichten kann, parkt seinen Wagen auf dem (gebührenpflichtigen) Parkplatz P07. Anfahrt erfolgt über die Passenheimer Straße, abgehend von der Heerstraße. Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet (Zufahrt über die Flatowallee und Trakehner Allee).

Einlass vor Ort

Die Waldbühne kann über die drei Zugänge Tor 1, Haupteingang und Tor 5 betreten werden. Die Einlasszeiten sind an beiden Konzerttagen gleich. Wer dem Early Entry Ten Club angehört, kann die Waldbühne ab 15:30 betreten. Der reguläre Einlass startet eine Dreiviertelstunde später um 16:15 Uhr.

Folgende Gegenstände dürfen laut Veranstalter mit hineingenommen werden:

eine Tasche oder Rucksack bis max. DIN A4

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße (Tetra Pak oder Plastikflasche)

Sitzkissen und Decke

Support

Als Support bringen Pearl Jam die aus Dublin stammende Band The Murder Capital mit. Die Mitglieder James McGovern, Damien Tuit, Cathal Roper, Gabriel Paschal Blake und Diarmuid Brennan werden den Abend am 2. Juli Stand jetzt um 18:15 Uhr eröffnen. „Stand jetzt“, weil sich die Zeiten schon zweimal im Zuge einer offiziellen „Veranstaltungsverlegung“ geändert haben.

Dasselbe gilt für den 3. Juli. Ursprünglich sollte das Konzert um 20:00 Uhr beginnen, Schritt für Schritt wurde es jedoch vorverlegt, vermutlich weil um 22 Uhr Schicht in der Waldbühne ist, was Auftritte einen knappen Zeitrahmen setzt. Die Gigs der Seattler dauern in der Regel mindestens zwei Stunden, deswegen dürfen Besucher:innen wohl ab spätestens 20:00 Uhr mit der Band rechnen.

Pearl Jams „Dark Matter“-Setlist

Bei ihrem Auftakt-Konzert in Vancouver Anfang Mai starteten Pearl Jam mit der B-Seite „Wash“ in den Abend und eröffneten damit die 25-Song-Show. Das Konzert wurde nicht nur mit eigenen Titel bestückt. So gab die Band auch drei Cover zum Besten. Als Zugabe spielte die Rockband ganze acht Songs, darunter die bekanntesten Hits „Alive“ und „Black“.

Wash

Low Light

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Given to Fly

Scared of Fear

React, Respond

Wreckage

Dark Matter

Daughter

Leatherman

Corduroy

Red Mosquito

Upper Hand

Won’t Tell

Running

Chloe Dancer/Crown of Thorns (Mother Love Bone cover)

Porch

Zugabe:

I Won’t Back Down (Tom Petty cover)

Black

Do the Evolution

Something Special

Alive

Rockin‘ in the Free World (Neil Young cover)

Yellow Ledbetter

Setting Sun

Wetter

Es sind noch ein paar Tage hin, aktuell verspricht der Wetterbericht allerdings kein traumhaftes Open-Air-Wetter. Am Dienstag werden tagsüber Höchstwerte von bis zu 21 Grad erwartet, begleitet von stellenweisem Regenfall und Windböen von bis zu 23 km/h. Ab 18:00 Uhr kühlen die Temperaturen auf um die 17 Grad ab.

Der Mittwoch kommt etwas netter daher, mit tagsüber Höchstwerten von bis zu 20 Grad. Ab 18:00 Uhr soll es bei 19 Grad leicht bewölkt, aber immerhin trocken sein.