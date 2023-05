AUGN liefern Musikvideo zu „Vatertag“

Das Debüt DU WIRST SEHEN/GRAUER STAR erschien am 12. Mai. Guckt euch hier das Video zu „Vatertag“ an.

Am Donnerstag (18. Mai) ist Vatertag. Ihrem gleichnamigen Track haben AUGN am 12. Mai ein Musikvideo gewidmet, in dem sie uns veranschaulichen, was der Tag für das maskierte Duo bedeutet: „Saufen gehen wie richtige Männer!“

Im Musikvideo treiben die beiden den Kopf aus dem offenen Dach eines Twingos streckend eine Greta-Thungberg-Persiflage vor sich her. AUGN bedienen dabei ganz bewusst die verschiedensten Männer-Klischees, um sich dadurch über diese lustig zu machen.

AUGN halten seit Ende 2022 der deutschen Gesellschaft auf ihre eigene Art und Weise den Spiegel vor. Sie lassen die Protagonist:innen durch ihre Texte sprechen. Erst am 12. Mai erschien das Doppel-Debüt DU WIRST SEHEN/GRAUER STAR der Künstler, deren Identität streng geheim ist. ME-Autor Josef Winkler konnten AUGN überzeugen: fünf von sechs Sternen gab er dem Projekt in seiner Rezension.

Nach ihrem Auftritt bei der c/o Pop 2023 stehen im Mai zwei weitere Konzerte für das Duo an – am 25. in Hamburg und am 30. in Berlin.