Meghan Trainor sagt „Get In Girl Tour“ ab: Familie geht vor

Kurz vor dem Start ihrer Nordamerika-Tour zieht Meghan Trainor die Reißleine: Familie statt Bühne. Was hinter der überraschenden Absage steckt.

Die US-amerikanische Popsängerin Meghan Trainor hat überraschend ihre geplante „Get In Girl Tour“ abgesagt. Die Konzertreihe, die im Sommer 2026 durch Nordamerika führen sollte, wird damit nicht stattfinden. Die Entscheidung gab die Künstlerin selbst via Instagram-Story in einem persönlichen Statement bekannt – und begründete sie vor allem mit den wachsenden Anforderungen in ihrem Privatleben und ihrer Karriere.

Zwischen Familienleben und Karriere

In ihrer Mitteilung macht Meghan Trainor deutlich, dass die Absage keine spontane Entscheidung gewesen sei. Vielmehr habe sie nach „reiflicher Überlegung“ und intensiven Gesprächen beschlossen, die Tour nicht anzutreten. Ausschlaggebend sei vor allem die aktuelle Lebenssituation: Erst Anfang des Jahres wurde sie zum dritten Mal Mutter.

Die Kombination aus neuem Album, Tourvorbereitungen und familiären Verpflichtungen habe sie zunehmend überfordert. Wörtlich erklärte sie, all das sei „mehr gewesen, als ich im Moment bewältigen kann“. Besonders betonte sie den Wunsch, in dieser Phase präsent für ihre Familie zu sein. Die Prioritäten hätten sich verschoben – weg von beruflichen Verpflichtungen hin zum privaten Umfeld.

Geplante Tour mit großen Ambitionen

Die „Get In Girl Tour“ war als umfangreiche Nordamerika-Tournee konzipiert. Insgesamt waren mehr als 30 Konzerte zwischen Juni und August 2026 geplant, darunter Shows in großen Städten wie New York, Toronto oder Los Angeles.

Die Tour sollte das siebte Studioalbum „Toy With Me“ begleiten, das Ende April erscheinen wird. Bereits im Vorfeld hatte Trainor mehrere Singles veröffentlicht und die Konzertreihe als wichtigen Bestandteil der Albumkampagne positioniert. Entsprechend groß war die Erwartungshaltung bei Fans.

Umgang mit enttäuschten Fans

Die Absage kommt nur wenige Wochen vor dem geplanten Tourstart und dürfte viele Fans überraschen. Trainor zeigte sich dessen bewusst und entschuldigte sich ausdrücklich bei ihrem Publikum. Sie wisse, dass die Entscheidung enttäuschend sei, halte sie jedoch für notwendig und richtig.

Gleichzeitig versuchte die Sängerin, den Blick nach vorne zu richten. Sie kündigte an, bald zurückkehren zu wollen, und zeigte sich zuversichtlich, ihre Fans in Zukunft wieder live zu sehen. Ein konkreter Ersatztermin für die abgesagte Tour steht bislang nicht fest.