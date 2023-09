Diana Ross singt Ständchen zu Beyoncés 42. Geburtstag (Video)

Beyoncé ist sichtlich gerührt und bedankte sich u.a. mit den Worten: „Meine Seele ist erfüllt, ich bin so dankbar!“

Am Montag (4. September) hat Beyoncé ihren 42. Geburtstag gefeiert. Das Datum überschnitt sich genau mit ihrem dritten und letzten „Renaissance“-Tourkonzert im SoFi-Stadion in Kalifornien. Und so kam es, dass die Musikerin gleich mit 60.000 Fans in einer ausverkauften Konzerthalle ihren großen Tag zelebrierte und dazu auch noch jede Menge Promis vor Ort waren.

Mit dabei: Zendaya und Tom Holland, Justin und Hailey Bieber, Chris Rock, Adele, Lizzo, Katy Perry, Kate Hudson, Normani, Brandy, Kim und Khloé Kardashian. Auch Timothée Chalamet und Kylie Jenner waren anwesend und wurden gemeinsam in den VIP-Rängen gesichtet. Und auf der Bühne gab es obendrauf auch noch eine Geburtstagsüberraschung für Queen B von Diana Ross.

Am späten Abend trat Diana Ross als Surprise-Act für Beyoncés dritten SoFi-Gig auf die Stage. Erst gab die legendäre Sängerin ihren Hit „Love Hangover“ zum Besten – danach stimmte sie ein Geburtstagsständchen an, dem sich das Publikum anschloss. Dabei hielt sie die ganze Zeit Beyoncés Hand und rührte sie sichtlich mit ihrer Einlage.

Hört hier Diana Ross' Geburtstagsständchen:

Noch bevor Beyoncé ihren Song „Flaws and All“ performte, drückte sie auch noch ihre Dankbarkeit gegenüber Family und Fans aus: „Meine Seele ist erfüllt. Ich bin so dankbar, ich versuche, nicht zu weinen“, sagte die Sängerin mit Tränen in den Augen. „Ich bin dankbar dafür, am Leben zu sein. Ich bin dankbar dafür, auf der Bühne zu stehen. Ich bin dankbar dafür, herumschauen zu können und eure Gesichter zu sehen. Ich bin dankbar dafür, dass ich euch allen einen sicheren Raum bieten kann. Ich bin dankbar für Musik, für die Fähigkeit, mich selbst durch Musik zu heilen, die dann euch alle heilt.“

Beyoncé fuhr fort: „Ich bin dankbar für jede Träne, für jedes Jahr. Ich bin dankbar für meine Kinder. Ich bin dankbar für meinen Ehemann. Ich bin dankbar für all den Mist, den wir durchgemacht haben. Ich bin dankbar für meinen wundervollen Vater, der heute Abend hier ist. Ich danke dir für dein Opfer, für deinen Schmerz. Ich bin dankbar für meine Mutter, meine wunderschöne Königin. Ich bin dankbar, dass wir alle die Fähigkeit haben, Limonade aus unseren Limonen zu machen.“

Auch gegenüber ihrer ehemaligen Band, Destiny’s Child, drückte sie ihre Liebe und Dankbarkeit aus: „Ich bin dankbar für Kelly Rowland, Michelle Williams, LeToya Luckett, LaTavia Robertson. Ich bin dankbar für all die, die seit 1997 an meiner Seite sind. […] Ich danke euch, dass ich mit verdammten 42 Jahren hier bin. Ich bin dankbar für Freude und ich danke Gott. Ich danke dir, Gott.“

