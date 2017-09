Große Hymnen zwischen Melancholie, Drama und Euphorie – das klingt ganz nach Mike Hadreas a.k.a. Perfume Genius. Im Mai kam sein aktuelles Album NO SHAPE heraus, nun gibt es Neuigkeiten.

Sein neues Video besteht nur aus Clips, die von Fans eingereicht wurden und in verschiedensten Szenerien und Outfits den Song „Wreath“ performen – und vor allem dazu tanzen. Die mehr oder weniger kuriosen Beiträgen sind schön, voller Lebensfreude, manchmal tragisch und ein bisschen hippieesk. Wie Mike Hadreas. Und sie beweisen nebenbei: Auch beim Putzen, Staubsaugen oder Kleiderschrank ausmisten kann man sehr viel Spaß haben.

Perfume Genius ist nicht der erste Musiker, der Fans am Gesamtkunstwerk seiner Songs teilhaben lässt. Im Juli hatten etwa Belle & Sebastian für ihre Comeback-Single „We Are Beautiful” Selbstportraits ihrer Anhänger als Covermotiv benutzt.

Im Moment befindet sich Perfume Genius auf Tour mit The xx – im November kommt er dann für einige Konzerte auch nach Deutschland. Präsentiert vom ME.

Perfume Genius live in Deutschland:

13.11.17 Hamburg, Gruenspan

19.11.17 Berlin, Festsaal Kreuzberg

20.11.17 Köln, Kulturkirche

22.11.17 München, Technikum

Karten erhaltet Ihr an ausgewählten Vorverkaufsstellen sowie online.