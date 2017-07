Es ist schon eine Weile her, dass man etwas Neues von Belle & Sebastian gehört hat. Seit ihrer letzten Veröffentlichung GIRLS IN PEACETIME WANT TO DANCE, ist es etwas ruhig um die siebenköpfige Kombo aus Glasgow geworden. Umso überraschender, dass sie jetzt mit einer neuen Single auftrumpfen.

„We Were Beautiful“ heißt sie und knüpft in etwa da an, wo das letzte Album aufgehört hat. Eine Uptempo-Nummer mit den typisch verspielten „Belle & Sebastian“-Elementen und natürlich die unverwechselbare Stimme von Sänger Stuart Murdoch.

Hört hier die neue Belle& Sebastian-Single im Stream:

Aufgenommen haben sie den Song gemeinsam mit Produzenten Brian McNeill (Battlefield Band) in ihrer Heimatstadt Glasgow. Für das Artwork von „We Were Beautiful“ haben sich die Schotten etwas Besonderes einfallen lassen.

Im November baten sie Fans darum, bei einem Casting mitzumachen und Fotos von sich einzureichen. Die Fotos würden eventuell für eine Cover-Serie verschiedener EPs benutzt, hieß es damals. Das scheint wohl jetzt der Fall zu sein. Herausgekommen ist ein sehr individuelles Single-Cover zum neuen Song.

Vielleicht gibt es 2018 einen Nachfolger zu Belle & Sebastians letztem Album. Das wäre dann seit 1996 ihr 16. Album in 21 Jahren. Im Moment befindet sich die Indie-Band noch auf Welt-Tournee – leider ohne Zwischenstopp in Deutschland.