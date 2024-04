Streaming-Tipp: Pet Shop Boys teilen erstmals Demo-Versionen ihrer Hits

War „West End Girls“ schon von der ersten Sekunde an so ein glatter Hit?

Mit den Singles „West End Girls“ und „Suburbia“ wurden Neil Tennant und Chris Lowe im Jahr 1986 international bekannt. Danach ging es steil für sie bergauf. Nun hat BBC das Leben und die Arbeit der zwei in der eineinhalbstündigen Dokumentation „imagine… Pet Shop Boys: Then and Now“ gepackt und dabei besondere Einblicke einfangen können.

Der Film über die Pet Shop Boys wird erstmalig am 16. April um 22.40 Uhr auf BBC ONE zu sehen sein. Danach wird er in der BBC-One-Mediathek zum Streamen verfügbar sein.

Was in „Pet Shop Boys: Then and Now“ auf einen wartet

Zuschauer:innen sollen in „imagine… Pet Shop Boys: Then and Now“ auch die ersten Hörer:innen der über 40 Jahre alte Demo-Versionen von so manchem bekannten Song werden – ein Demo zu „West End Girls“ soll auch dabei sein.

Weiterhin begleitete man die Band für den Film auf ihrer Ende 2023 gestarteten „Dreamworld“-Tour durch Europa und Lateinamerika; filmte beispielsweise auch Proben in London und im Backstage-Bereich in Helsinki.

Auch Artists wie Olly Alexander, Marc Almond und Brandon Flowers werden im Gespräch vor der Kamera zu sehen sein.

Teaser auf NONETHELESS

Aber auch ihr am 26. April 2024 erscheinendes Album NONETHELESS spielt in der Doku eine Rolle. Der Entstehungsprozess und die Entwicklungen der UK-Band werden genauer unter die Lupe genommen.