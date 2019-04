Peter Doherty & The Puta Madres veröffentlichen neuen Song

Nicht einmal einen Monat vor Release des Debütalbums als „Peter Doherty & The Puta Madres“ präsentiert Pete Doherty eine weitere Single seines neuen Bandprojekts. „Paradise Is Under Your Nose“ schlägt fragile, melancholische Töne an und wirkt noch einmal deutlich unaufgeregter als die erste Auskopplung Ende Februar.

„The Puta Madres” (dt. „verdammte Mütter”) bestehen aus Doherty selbst als Sänger und Gitarristen, seiner derzeitigen Freundin Katia DeVidas am Klavier bzw. Keyboard und einigen weniger bekannten Gesichtern. Die kommende Platte sei ein „verheerendes, intimes Porträt von Liebe, Verlust, Tragödie, Sucht und der Kraft der menschlichen Seele, ihre dunklen Ebenen zu überwinden“, wird Pete Doherty in einer Presseaussendung zum Album zitiert.

Am 26. April erscheint das selbstbetitelte Album namens „Peter Doherty & The Puta Madres“. Zuletzt hatte sich Doherty wortstark gegen den Brexit positioniert – er würde allerdings ein starkes künstlerisches Echo auslösen.

