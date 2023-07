Playboi Carti kündigt für November Konzerte in Deutschland an

Der US-Rapper wird im Rahmen seiner Europa-Tournee Gigs in Berlin und Köln spielen – hier alle Termine im Überblick.

Playboi Carti startet im Herbst seine „Antagonist“-Tour 2023 und wird dafür ab November auch in Europa vorbeischauen. Zwei Termine gibt es auch für Deutschland zu vermelden. So spielt der US-Rapper am 29. November in der Kölner Lanxess Arena und am 30. November in der Berliner Mercedes-Benz Arena.

Der Vorverkauf für die Deutschland-Shows des 26-jährigen Musikers aus Atlanta startet am Freitag (14. Juli) via Eventim.

Playboi Carti live in Europa 2023:

19.11.23 Dublin, Ireland – 3Arena

Dublin, Ireland – 3Arena 21.11.23 Manchester, England – AO Arena

Manchester, England – AO Arena 22.11.23 London, England – The O2

London, England – The O2 24.11.23 Brüssel, Belgien – Forest National

Brüssel, Belgien – Forest National 25.11.23 Amsterdam, Niederlande – Ziggo Dome

Amsterdam, Niederlande – Ziggo Dome 27.11.23 Mailand, Italien – Mediolanum Forum

Mailand, Italien – Mediolanum Forum 29.11.23 Köln, Deutschland – Lanxess Arena

Köln, Deutschland – Lanxess Arena 30.11.23 Berlin, Deutschland – Mercedes-Benz Arena

Berlin, Deutschland – Mercedes-Benz Arena 02.12.23 Paris, Frankreich – AccorHotels Arena

Paris, Frankreich – AccorHotels Arena 04.12.23 Kopenhagen, Dänemark – Royal Arena

Seit 2021 ist es die erste Headline-Tour, die in diesem Herbst in den USA starten und im November auch Europa erreichen wird. Als musikalische Unterstützung werden ihn Ken Carson, Destroy Lonely und Homixide Gang auf der Tour begleiten.

Es werden außerdem Playboi Cartis erste Auftritte seit seiner Verhaftung im Februar 2023 sein. Der US-Rapper wurde damals festgenommen, weil er angeblich seine schwangere Freundin angegriffen haben soll. Playboi Carti wies die Vorwürfe über seinen Anwalt als unwahr zurück.

Das aktuelle Album von Jordan Terrell Carter, so sein bürgerlicher Name, heißt WHOLE LOTTA RED und erschien 2020.