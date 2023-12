The Pogues: „Fairytale of New York“ ist wieder in den Charts

Fans hoffen auf den ersten Platz in den Charts an Weihnachten.

Der 1987er Weihnachtssong „Fairytale of New York“ von The Pogues ist in Großbritannien wieder in die Top 40 der Charts eingestiegen. Nachdem The-Pogues-Sänger Shane MacGowan am 30. November 2023 im Alter von 65 Jahren in Dublin starb, haben sich Fans im Internet für den Plan zusammengetan, den Track der Band so exzessiv zu Streamen, sodass er im Bestfall an Weihnachten an der UK-Chartspitze ist und sie damit dem verstorbenen Musiker ehren gebührend ehren könne.

Victoria Mary Clarke unterstützt den Plan

Fans teilten vor allem auf X ihr Vorhaben, „Fairytale of New York“ auf den ersten Platz der Charts zu katapultieren. Unter dem Hashtag „christmasnumberone“ ließ ein User zum Beispiel verlauten: „Wir sind so traurig über das Ableben von Shane MacGowan R.I.P. Lasst uns ‚Fairytale of New York‘ in diesem Jahr auf Platz 1 zu Weihnachten bringen.“

Als MacGowans Frau Victoria Mary Clarke in einem Interview mit „BBC Radio 4“ auf die Aktion angesprochen wurde, sagte sie im Gespräch, sie sei „sehr dafür“, dass der Song ihres verstorbenen Ehemanns erneut die Charts anführt. „Das wäre doch schön, oder? Er sollte die Weihnachts-Nummer-eins sein. Das sollte er unbedingt“, stützte sie den Fan-Plan.

Gerade 18. Platz, aber bald schon weiter vorne?

„Fairytale of New York“ wurde 1987 als Duett mit Kirsty MacColl veröffentlicht und erreichte damals lediglich den zweiten Platz der UK-Charts. Nur wenige Tage nach MacGowans Tod ist der Track mittlerweile auf dem 18. Platz der britischen Charts geklettert. Die Erwartungen gehen in eine Positionierung des Tracks im vorderen Chartbereich.