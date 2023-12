Shane MacGowan: So würdigt Peter Doherty seinen Freund und Kollegen

Pete Doherty zollt MacGowan Tribut und bezeichnet ihn als einen der besten Songtexter der letzten Jahrzehnte.

Peter Doherty hat dem am 30. November verstorbenen Shane MacGowan Tribut gezollt. Der Musiker sagte, er habe MacGowan nicht nur „geliebt und respektiert“, sondern ihn auch „zu den drei oder vier besten Songtextern der letzten 30 oder 40 Jahre“ gezählt.

Doherty hielt MacGowan für „kugelsicher“

In dem Interview mit „BBC World Service’s Newshour“, das man hier anhören kann, erzählt Doherty, dass er von MacGowans Tod zwar wusste, aber immer glaubte, er sei „kugelsicher“. Er hebt die gemeinsamen Erlebnisse und die Unterstützung hervor, die er in schwierigen Zeiten von MacGowan erfahren habe. Er spricht außerdem von einer Zeit, in der die Droge Crack und das Supermodel Kate Moss noch eine Rolle in Dohertys Leben spielten – und wie er mit MacGowan damals Zeit verbrachte.

Die beiden Bands (The Libertines und The Pogues) traten während der 2010er Jahre mehrmals gemeinsam auf, darunter ein Auftritt von MacGowan mit The Libertines in Dublin im Jahr 2015 für eine Interpretation von „Don’t Look Back Into The Sun“.

Carl Barat, ein weiteres Mitglied der Libertines, teilte ebenfalls auf Instagram seine Erinnerungen an den Singer-Songwriter MacGowan: „Wir sind so traurig von Shanes Tod zu hören. Sein Geschichtenerzählen hat unsere Welt unendlich bereichert, ebenso wie die Nächte, die wir mit ihm verbracht haben“, heißt es in der Bildunterschrift, die auch ein Foto der Band mit MacGowan zeigt. „Als Künstler war er unantastbar und wird immer bei uns sein. Unsere Herzen sind bei allen, die ihn kannten.“

Vor weniger als einem Jahr trat Doherty in der Sendung „The Last Leg“ auf, bei dem er einen Teil von The Pogues‘ „Dirty Old Town“ auf Ukrainisch sang, um ein Jahr seit der Invasion Russlands in die Ukraine zu markieren.

Mehr über Shane MacGowan

Der Frontmann der Pogues, Shane MacGowan, verstarb am 30. November im Alter von 65 Jahren nach mehreren Monaten Krankenhausaufenthalt. Anfang Dezember 2022 wurde er mit einer Enzephalitis ins Krankenhaus eingeliefert. Die Nachricht seines Todes wurde in einer gemeinsamen Erklärung seiner Ehefrau Victoria Mary Clarke, seiner Schwester Siobhan und seines Vaters Maurice bestätigt.