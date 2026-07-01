Popstars als Spielfiguren: Olivia Rodrigo bekommt eigenes Lego-Set

Es ist ein Trend: Olivia Rodrigo bringt fünf Lego-Sets heraus, BTS haben so was schon und Miley Cyrus wird nun auch als Barbie verewigt.

Wer wollte als Kind nicht gern ein Popstar werden oder hat zumindest mal gespielt, einer zu sein? Gerade trenden Spielfiguren, die die großen Stars nachahmen und Kinderfantasien genau diesen Traum ermöglichen. Auch offizielle Collabs mit bekannten Marken gibt es immer häufiger: So veröffentlicht zum Beispiel Lego ein Set mit Olivia Rodrigo, und Miley Cyrus wird bald als Barbie erhältlich sein.

Was steckt hinter dem Trend, und welche anderen Berühmtheiten gibt es als Mini-Version fürs Kinderzimmer?

Olivia Rodrigo als Lego-Figur – die Details

Olivia Rodrigos fünf Lego-Sets sollen am 1. August erscheinen und beinhalten eine lilafarbene Gitarre, einen Plattenspieler, ein Mikrofon, Blumen und vieles mehr.

Die Details lassen Fans in die Welt ihrer Lieblingssängerin abtauchen. Rodrigo betont in einem Pressetext, wie viele Details in das Design eingeflossen sind: „So viele Teile meiner Welt sind in diesen Sets – kleine Anspielungen zu Songs, Erinnerungen, Outfits und Momenten, die mir viel bedeuten.“

BTS auf der Baustein-Bühne

Neben Olivia Rodrigo haben auch andere Stars bereits lizenzierte Fanartikel zum Selberbauen veröffentlicht: Die K-Pop-Band BTS hat ebenfalls seit 2023 ihre eigene Lego-Welt. Fans können ihre Vorbilder auf einer Bühne aus Bausteinen performen lassen.

Barbie feiert Vorbilder

Besonders gut aufgestellt ist Mattel in diesem Bereich. Der Barbie-Hersteller hat mittlerweile eine Vielzahl von echten Promis als Puppe verewigt, darunter Sänger:innen, Schauspieler:innen, aber auch starke Persönlichkeiten aus zahlreichen anderen Branchen. Zu den musikalischen Vertreter:innen gehören Mariah Carey, Stevie Nicks, Elton John und viele mehr.

Seit dem 30. Juni gesellt sich auch Miley Cyrus in die Barbie-Hall-of-Fame. Ihre Spielfigur ist an ihr Musikvideo zu „Burning Sun“ angelehnt. Sie kommt in schwarzem Lederoutfit und dunkler Sonnenbrille. Mit den Vorbilder-Barbies will Mattel vor allem Werte an junge Fans vermitteln. Im Falle Cyrus werden ihr Mut, ihre Individualität und ihr authentisches Selbstbewusstsein geehrt. „Barbie hat es sich zur Aufgabe gemacht, wegweisende Frauen zu feiern, die Grenzen sprengen und die nächste Generation inspirieren und Miley Cyrus verkörpert genau diesen Anspruch“, so der Hersteller.

Sammelwert oder Spielspaß

Wollen jetzt alle Kinder mit Pop-Idolen spielen? Und kennen die überhaupt noch Elton John? Nicht ganz. Bei den Spielzeug-Figuren geht es neben Spielspaß auch um den Sammelwert der Puppen. So stellt zum Beispiel Playmobil ebenfalls Sammelfiguren von Goethe, Bach und Mozart her – die wohl häufiger auf dem Schreibtisch der Eltern landen als im Kinderzimmer.

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Lego ist schon lange auf sein Publikum der Junggebliebenen ausgerichtet. Mit anspruchsvolleren Bau-Sets und dekorativen statt spielbaren Objekten will das Unternehmen auch eine nicht mehr so kindliche Zielgruppe ansprechen.

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Olivia Rodrigos Lego-Sammlung ist für die Altersgruppe 9-14 Jahren empfohlen. Ideal also für die noch jüngeren Verehrer:innen. Sicherlich werden sich aber auch einige ältere Fans an den Bausteinen erfreuen, egal ob beim Spielen oder einfach als Fanartikel im Rodrigo-Schrein.