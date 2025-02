Post Malones Nirvana-Tribut ist bald exklusiv auf Vinyl erhältlich

Zum diesjährigen Record Store Day veröffentlicht Post Malone seinen Nirvana-Tribut auf Vinyl.

Post Malone meets Nirvana: Im April 2020, gerade als die Pandemie die Gesellschaft überrollte, überraschte Post Malone aka Austin Richard Post mit einem Livestream, in dem er Nirvana Tribut zollte. Nun, im Rahmen des diesjährigen Record Store Day, erscheint die Performance als Vinyl-Platte.

Der Vinyl-Tribut wird 14 Songs umfassen

Die Tribut-Performance des Rappers, die übrigens 14 Coverversionen von Songs der Band umfasst, wurde damals im Haus des „Rockstar“-Interpreten in Salt Lake City aufgenommen. Eine weitere Überraschung damals: Blink-182-Drummer Travis Barker unterstützte Post bei seiner Performance am Schlagzeug. Dabei waren auch noch Brian Lee am Bass und Nick Mac an der Gitarre. Die buntgemischte Covergruppe gab während des Online-Konzerts eine breite Palette an Nirvana-Songs zum Besten. Dazu gehörten unter anderem Nirvanas Hits wie „About A Girl“, „Lithium“, „Heart-Shaped Box“ oder „Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle“.

Der Tribut auf YouTube:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Post-Malone-Performance wird am 12. April – dem RSD – das allererste Mal veröffentlicht und das auch noch für einen guten Zweck. Anstatt sich den Erlös nämlich selbst einzuheimsen, spendet der Künstler 100 Prozent des Nettoerlöses für MusiCares, um Suchtprävention und die psychische Gesundheit von Musikschaffenden zu unterstützen.

Die gesamte Trackliste des Vinyl-Nirvana-Tributs:

01. Drain You (Live)

02. Come As You Are (Live)

03. Lounge Act (Live)

04. School (Live)

05. Heart Shaped Box (Live)

06. Something In The Way (Live)

07. About A Girl (Live)

08. Stay Away (Live)

09. Lithium (Live)

10. Breed (Live)

11. On A Plane (Live)

12. Very Ape (Live)

13. Territoiral Pissings (Live)

14. In Bloom (Live)

Post Malone als „Record Store Day 2025“-Botschafter

Post Malone wurde außerdem als Botschafter des Record Store Day 2025 ausgewählt. In einem Statement erklärte er, wie wichtig dieser Tag für die Musikszene ist und dass er hofft, zur Erhaltung dieser Tradition beizutragen. „Es macht so viel Spaß, lokale Plattenläden zu besuchen, wenn wir unterwegs sind. Die ganzen beeindruckenden Artworks und die besondere Energie in den Läden sind unglaublich inspirierend – es fühlt sich einfach wie Zuhause an“, so der Musiker.