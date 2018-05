Hach, das Primavera Festival – Sehnsuchtsort aller Indie-Seelen schlechthin. Gestern, am 30. Mai, startete das Festival in Barcelona, und auch 2018 wird einem fast wieder schwindelig, wenn man einen Blick auf das Line-Up wirft: Björk, Nick Cave & The Bad Seeds, Fever Ray, Lykke Li, The National, Arctic Monkeys … um nur die größten Namen zu nennen.

Auch interessant 200 Gründe, auch 2018 wieder aufs „Primavera Sound“-Festival zu fahren Seit 2001 lockt das Festival am Stadtstrand von Barcelona an fünf Tagen bis zu 200.000 Zuschauer an. Mehr als zehn Bühnen in der einzigartigen Kulisse machen einem die Entscheidung nicht wirklich einfacher, was und wen man sich zuerst anschauen soll. In dieser Hinsicht haben es diejenigen von Euch, die zuhause geblieben sind, komfortabler: Auch 2018 gibt es wieder einen Stream als Live-Sendung auf YouTube vom Primavera Sound Festival.

Ehrensache, dass wir Euch an dieser Stelle den Programm-Stream des Primavera Sound Festival 2018 präsentieren. Wir starten mit heute mit Konzertstreams des ersten Tages von, Trommelwirbel: Belle & Sebastian, Wolf Parade, Yung Beef und Javiera Mena. In den nächsten Tagen folgen Streams der Primavera-Shows von unter anderem Lorde und Warpaint. Überraschungen soll es auch geben.

Der Stream beginnt jeden Tag um 18 Uhr bis circa Mitternacht. Übertragen werden täglich sechs Shows des jeweiligen Vortags und Backstage-Interviews. Unter dem Hashtag #RelivePrimavera auf allen Social-Media-Kanälen könnt Ihr die neuesten Updates verfolgen.

Das aktuelle Programm aktualisieren wir für Euch täglich. So verpasst Ihr kein Highlight. Nur den Strand, den können wir Euch leider nicht herzaubern.

Primavera Sound Festival Barcelona 2018 – der Stream:

Das komplette Line-Up des Primavera Sound 2018:

Mehr Infos zum Festival sowie das gesamte Programm in völler Länge gibt es hier. Wer übrigens noch keine Pläne für das zweite Juni-Wochenende hat und Lust auf einen spontanen Trip nach Porto hat: Vom 7. bis 9. Juni findet dort das Schwesterfestival NOS Primavera Sound statt. Dort unterscheidet sich das Programm zwar etwas, dafür ist es dort aber auch noch nicht ganz so voll. Mehr dazu hier.