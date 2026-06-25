Pulp live im Berliner Tempodrom: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Setlist & Hitze-News

Pulp treten zweimal im Berliner Tempodrom auf. Alle Infos zu den zwei Shows gibt es hier.

Berlin verdient mehr Pulp! Die britische Rockband kommt für zwei Konzerte ihrer „You Deserve More Tour“ nach Berlin. Was euch am 25. und 27. Juni im Tempodrom erwartet, wie ihr eure Abendpläne in der Hitze übersteht und ob sich das Konzert mit der Fußball-WM vereinen lässt – all das erfahrt ihr hier.

Tickets

Für den 25. Juni sind noch Sitzplätze verfügbar, sie kosten jeweils 83 Euro. Das Konzert am 27. Juni ist bereits restlos ausverkauft. Auf der offiziellen Resale-Plattform FanSale von Eventim finden sich noch verifizierte Angebote ab 67 Euro für Sitzplätze.

Zeiten und Support

Der Einlass ins Tempodrom beginnt an beiden Tagen um 18:30 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr.

Eine Vorband ist für die beiden Berlin-Termine nicht angekündigt.

Anfahrt

Das Tempodrom liegt in der Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Die Location hat keine eigenen Parkplätze; der Veranstalter warnt zudem vor einer schlechten Parksituation in den anliegenden Straßen und rät, die nächstgelegenen öffentlichen Parkmöglichkeiten zu nutzen, die kostenpflichtig sind – etwa das Parkhaus One im Excelsior Haus sowie der Parkplatz Hallesches Ufer 70.

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist per S-Bahn, U-Bahn und Bus möglich. Zum Anhalter Bahnhof, der direkt beim Tempodrom liegt, fahren die Linien S1, S2, S25 und S26. Außerdem halten die Buslinien M29 und M41 an der Station. Mit der U-Bahn erreicht man das Tempodrom mit den Linien U7 und U1 von der Station Möckernbrücke. Die Linie U2 hält am U-Bahnhof Mendelssohn-Bartholdy Park.

Setlist

Wenn Pulp dieselbe Setlist spielen wie bei ihrem Konzert in Buenos Aires, erwartet die Fans ein langer Abend, der kaum Wünsche offen lässt. Mit zwei voneinander abgegrenzten Teilen spielten sie zuletzt insgesamt 25 Lieder – vielleicht ist deshalb keine Zeit für eine Supportband. So sah jedenfalls das Programm am 12. Juni in Argentinien aus:

Set 1:

Sorted for E’s & Wizz

Disco 2000

Spike Island

Razzmatazz

Slow Jam

F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.

Pink Glove

Underwear

Farmers Market

This Is Hardcore

Sunrise

Set 2:

Something Changed

The Fear

Lipgloss

Begging for Change

O.U. (Gone, Gone)

Acrylic Afternoons

Do You Remember the First Time?

Mis-Shapes

Got to Have Love

Babies

Common People

A Sunset

Tina

A Little Soul

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hitze

Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat: Es wird heiß dieses Wochenende. In Berlin können am 25. Juni bis zu 34 Grad herrschen, am 27. Juni sogar fast 40. Da es sich nicht um eine Open-Air-Show handelt, können sich Konzertbesucher:innen über eine 2019 modernisierte Lüftungsanlage und eine Klimaanlage im Tempodrom freuen. Technische Geräte außer Mobiltelefone sind grundsätzlich nicht gestattet – darunter fallen auch Handventilatoren. Sicherheitshalber also lieber zum Handfächer greifen.

Fußball-WM

Wer gleichzeitig Musik- und Fußballfan ist, dürfte am 25. Juni mit inneren Konflikten zu kämpfen haben. Denn die deutsche Nationalmannschaft spielt am selben Abend gegen Ecuador. Anpfiff ist um 22 Uhr, das Konzert geht ab 20 Uhr wohl etwas über zwei Stunden. Die erste Halbzeit wird also knapp werden – aber vielleicht gibt es noch Chancen, die zweite Halbzeit zu sehen. Am 27. Juni kommen keine WM-Spiele in die Quere: Dank der Zeitverschiebung in die USA starten die ersten Spiele um 23 Uhr.