Die Darsteller:innen (von links nach rechts) Mischa Barton, Adam Brody, Melinda Clarke, Peter Gallagher, Rachel Bilson, Kelly Rowan, Benjamin McKenzie und Samaire Armstrong posieren auf einer Viewing-Party für „The O.C.“ im Sharkeez Resturant am 9. September 2003 in Hermosa Beach, Kalifornien.

Die beiden Schauspielerinnen Rachel Bilson und Melinda Clarke haben den Podcast „Welcome To The O.C., Bitches!“ gestartet, in dem sie jede Woche eine Episode der beliebten Teenie-Drama-Serie „O.C., California“ zusammenfassen und sich mit weiteren Personen unterhalten, die an der Serie aus den Jahren 2003 bis 2007 mitgewirkt haben. Um ihren neuen Podcast zu bewerben, haben die beiden Darstellerinnen dem Magazin „Entertainment Tonight“ vor der Veröffentlichung ein Interview gegeben, in dem sie unter anderem auch über ein mögliches Reboot der Kultserie sprachen.

Rachel Bilson: „Ein Reboot wäre großartig“

So sagte Rachel Bilson, die bei „O.C., California“ die Rolle der Summer Roberts spielte: „Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, persönlich noch einmal zusammenzukommen, als Reunion … wir alle zusammen. Ich denke, wir haben bereits mit einigen gesprochen, alle sind dafür an Bord.“ Dann fügte sie jedoch hinzu: „Aber ein Reboot wäre großartig. Ich denke, das liegt in den Händen von [den Schöpfer:innen und ausführenden Produzent:innen] Josh Schwartz und Stephanie Savage. Es gibt noch viel zu tun, also vielleicht überlegen sie es sich! Das wäre lustig.“ Melinda Clarke, die in der Serie die Mutter von Mischa Bartons Rolle Marissa Cooper spielte, antwortete daraufhin: „Sag niemals nie!“

Sie schaue die Serie für den Podcast zum allerersten Mal nun so richtig an

Weiterhin erzählte Bilson in dem Interview, dass sie die Serie nun für den Podcast zum allerersten Mal richtig anschauen würde. So meinte die 39-Jährige: „Ich habe festgestellt, dass ich mich an die meisten Dinge, die in der Serie passiert sind, nicht erinnern kann. Also gehe ich das irgendwie mit allen anderen durch, schaue es mir noch einmal an, entdecke es.“ Sie fügt hinzu: „Es wird wirklich Spaß machen, all die Dinge zu teilen, die wir durchgemacht haben und all das zu erfahren, vielleicht so wie einige von euch, wenn ihr es zum ersten Mal seht.“ Der Podcast „Welcome To The O.C., Bitches!“ startete am Dienstag, dem 27. April 2021 mit einer Pilotfolge auf Apple Music.