„Harry Potter“-Dreh: Prinz William, Prinzessin Kate & Kinder zu Gast

Auch der Adel mag Zauberei? Die britische Königsfamilie besuchte „Harry Potter“-Drehort

Am 26. September stattete die britische Königsfamilie um Prinz William und Kate Middleton der „Harry Potter“-Produktion einen Besuch ab. Der Grund dafür: Die royalen Kinder sollen angeblich große Fans der Buch- und Filmreihe sein, die nun gerade für HBO als Serien neu adaptiert wird.

Königlicher Besuch in Hogwarts

Seit dem 26. September finden die Dreharbeiten für die neue „Harry Potter“-Reihe im Windsor Great Park statt, unweit von Forest Lodge, wo die royale Familie lebt. Laut „Daily Mail“ hatten Prinz William und Prinzessin Kate für ihre drei Kinder einen Besuch am Set organisiert. Ganz konkret besuchten sie das Set am Freitagabend mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Besonders für Prinzessin Charlotte und ihre Prinzen-Brüder George und Louis soll der Ausflug eine tolle Erfahrung gewesen sein. Vor Ort seien sie auf einige Darsteller:innen der neuen HBO-Serie getroffen, darunter auch der Harry-Potter-Schauspieler Dominic McLaughlin. Der jüngste Royal, Louis, durfte anschließend mit dem Hogwarts-Express fast einen ganzen Kilometer durch den Wald fahren.

Schon 2013 besuchten die Royals die Warner Bros. Studios in Leavesden, wo die Originalfilme gedreht wurden. Queen Camilla berichtete zudem, dass König Charles III. gelegentlich den Kindern aus den „Harry Potter“-Büchern vorgelesen haben soll.

Die neue „Harry Potter“-Serie: Das ist bekannt

Die neue „Harry Potter“-Adaption von HBO soll die sieben Bände als Live-Action-Serie über mehrere Staffeln hinweg umsetzen, wobei jede Staffel ein Buch abdecken wird. Damit versprechen die Macher:innen eine noch detailgetreuere Umsetzung als in den Filmen.

Der Starttermin ist für 2027 angesetzt, die Dreharbeiten laufen bereits seit Sommer 2025. Für die Hauptrollen wurde ein komplett neuer Cast zusammengestellt: Dominic McLaughlin übernimmt die Rolle von Harry Potter, Arabella Stanton spielt Hermine Granger und Alastair Stout verkörpert Ron Weasley.