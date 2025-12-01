Radiohead setzen neue Bestmarke und brechen Rekord von Metallica

Offiziell bestätigt: Radiohead spielten vier Shows in der O2 Arena London vor jeweils über 22.000 Zuschauenden. Programmdirektor D'Acuna bestätigt Rekord.

Bei ihren London-Konzerten hat die britische Rockband Radiohead Rekordzahlen bei den Besucher:innen geschrieben. Zuvor hielt Metallica den Rekord der höchsten Publikumszahlen in dieser Venue.

Vier ausverkaufte Shows mit über 22.000 Fans pro Abend

Insgesamt vier Shows spielte die 1985 gegründete Band um Frontmann Thom Yorke in der Londoner O2 Arena. Am 21., 22., 24. und 25. November 2025 fanden die Konzerte statt. Jeden Abend brachten sie mehr Publikum in die große Location. Damit brachen sie jeden Abend erneut den Rekord, den Metallica einst in der Veranstaltungsarena aufstellte.

Über 22.000 Fans kamen zu jeder der vier Konzerte – am letzten Abend waren es sogar 22.355 Zuschauende. „Diese vier rekordverdächtigen Abende werden in die Geschichte der Arena eingehen, da Radiohead an jedem Abend den Besucherrekord gebrochen hat“, sagte Programmdirektor der O2 Arena Christian D’Acuna gegenüber dem „New Musical Express“. „Es war uns eine Ehre, sie bei uns zu haben“ und „diese Konzerte werden noch jahrelang in Erinnerung bleiben“, schwärmte D’Acuna weiter.

40 Jahre Bandgeschichte mit Benefizkonzerten gefeiert

In diesem Jahr besteht die Band seit 40 Jahren. Alle vier Konzerte in London waren Benefizkonzerte, auf denen Spenden für LIVE Trust und die Samaritans gesammelt wurden. Die Organisationen unterstützen unabhängige Musikclubs und setzen sich für Aufklärung über psychische Gesundheit ein. Auf Social Media betonte Schlagzeuger Philip Selway, dass vor allem die Samaritans ihm persönlich besonders am Herzen liegen.

Live-Comeback nach sieben Jahren mit gesundheitlichen Komplikationen

Radiohead feierte mit der aktuellen Tour ihr Live-Comeback nach sieben Jahren. Nach Tourstart in Madrid folgten Konzerte in Bologna und London für jeweils vier Shows. Eigentlich waren auch vier Gigs für Anfang Dezember in der dänischen Hauptstadt angekündigt – die ersten beiden davon wurden allerdings aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden des Leadsängers Thom Yorke verschoben. Er kämpft wohl mit einer schweren Halsentzündung, schrieb die Band auf Instagram. Am 15. und 16. Dezember sollen die Shows vom 01. und 02. Dezember nachgeholt werden.

Auf Instagram teilte die Band die Gründe für die Verschiebung der zwei Kopenhagen-Shows:

Ausverkaufte Deutschland-Konzerte in Berlin stehen an

Im Dezember wird die fünfköpfige Band laut Plan auch die Berliner Uber Arena bespielen. Die Termine sind für den 08., 09., 11. und 12. Dezember angesetzt und bereits komplett ausverkauft.