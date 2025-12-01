Thom Yorke: Erkrankung zwingt Radiohead zur Tourpause

Wegen Thom Yorkes schwerer Halsentzündung müssen zwei Gigs zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden.

Radiohead sind aktuell auf großer Tour. Dabei standen im Dezember auch vier Shows in Kopenhagen auf dem Plan, von denen nun klar ist, dass die ersten beiden nicht wie angedacht stattfinden können. Der Grund: Thom Yorke ist gesundheitlich zu stark angeschlagen, um aktuell aufzutreten.

Dann werden die Gigs nachgeholt

In der Royal Arena von Kopenhagen sollten Radiohead am 1. und 2. Dezember auftreten. Doch daraus wird nun nichts, wie die Band via Instagram kurzfristig bekannt geben musste. Die Konzerte sollen aber nicht gänzlich ins Wasser fallen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden – und zwar am 15. und 16. Dezember.

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Leute, die die Nachholtermine nicht wahrnehmen können, haben ebenfalls die Möglichkeit, ihr Geld erstattet zu bekommen.

Die beiden anderen Kopenhagen-Dates am 4. und 5. Dezember sollen aber wie geplant durchgezogen werden. Auch an den vier Konzerten, die für Berlin feststehen – 8., 9., 11. und 12. Dezember –, soll nicht gerüttelt werden.

So steht es um die Gesundheit von Thom Yorke

Die Band könnte momentan wohl nur instrumental performen, denn wie es im Social-Media-Post von Radiohead heißt, muss sich Sänger Thom Yorke aktuell zurücknehmen, weil er mit einer schweren Halsentzündung zu kämpfen hat.

Das gesamte Statement zur Show-Verlegung liest sich wie folgt: „Radiohead bedauern zutiefst, dass sie die Verschiebung der ersten beiden Konzerte in Kopenhagen in dieser Woche – heute Abend, 1. Dezember, und morgen, 2. Dezember – bekannt geben müssen. Die Konzerte wurden auf den 15. bzw. 16. Dezember verschoben. Die Tickets für die Konzerte werden automatisch auf den neuen Termin übertragen. Wenn ihr eine Rückerstattung wünscht, wendet euch bitte an eure Verkaufsstelle.“

Weiter heißt es auf Instagram: „Wir sind sehr traurig, dass wir diese beiden Konzerte so kurzfristig verschieben müssen, aber bei Thom wurde eine schwere Halsentzündung diagnostiziert, die es ihm unmöglich macht, zu singen. Die Behandlung läuft bereits und wir hoffen, dass Thom rechtzeitig wieder gesund wird, um die letzten beiden Konzerte in Kopenhagen am 4. und 5. Dezember sowie alle vier Konzerte in Berlin ab dem 8. Dezember zu spielen. Wir sind überwältigt von den Reaktionen des Publikums bei diesen Konzerten und lieben es, wieder auf der Bühne zu stehen. Es versteht sich von selbst, dass wir uns schrecklich fühlen, dass wir gezwungen sind, diese Konzerte zu verschieben.“