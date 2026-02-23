Radiohead: Was steckt hinter der mysteriösen neuen Firma?

Radiohead gründen Futile Endeavours Limited – alle fünf Mitglieder sind in der Leitung. Fans kennen das Muster: Solche Schritte kündigen bei der Band neue Projekte an.

Seit Ende 2025 ist die britische Band Radiohead zurück – quasi. Im November und Dezember 2025 spielten die Musiker 20 Shows in ganz Europa und begeisterten dabei Tausende Fans. Nun gibt es Neuigkeiten rund um die Gruppe, die Spekulationen anheizen und Fanherzen höher schlagen lassen könnten.

Neue Firma = neues Album??

Radiohead haben ein neues Projekt ins Leben gerufen – allerdings handelt es sich dabei nicht direkt um neue Musik, sondern um die Gründung einer Firma. Am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, wurden alle fünf Mitglieder der Gruppe – Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien und Philip Selway – als Leiter mit beschränkter Haftung einer neuen Gesellschaft namens Futile Endeavours Limited genannt. Dabei handelt es sich um eine private, im Vereinigten Königreich registrierte Firma der Band, die unabhängig von sämtlichen anderen Labels der Musikbranche ist.

Zwar gibt es noch keine Bestätigungen für die Arbeit an neuen Projekten. Dennoch impliziert die Neugründung, dass Radiohead etwas für die Zukunft planen. In der Vergangenheit hatte die Gruppe wichtige Aktivitäten bereits durch die Gründung eigener juristischer Einheiten angekündigt – darunter eine neue LLP im März 2025, auf die dann die Europa-Tour am Ende des Jahres folgte. Ob sich Fans also bald auf neue Musik oder ein neues Album freuen können, bleibt abzuwarten.

Radiohead folgt Muster der Vergangenheit

Die Neugründung von Gesellschaften vor der Veröffentlichung neuer musikalischer Projekte ist typisch für die „Creep“-Interpreten. So veröffentlichten sie 2016 ihr letztes Studioalbum „A Moon Shaped Pool“, wobei einige Monate zuvor die Dawn Chorus LLP gegründet worden war. Dasselbe Muster zeigte sich 2021: Die „Spin with a Grin“-LLP wurde sechs Monate vor der Veröffentlichung der Neuauflage von „Kid A Mnesia“ gegründet. Dass dieses Mal also kein neues Projekt geplant ist, erscheint daher durchaus unwahrscheinlich.

Seit der Veröffentlichung von „Hail to the Thief“ im Jahr 2003 sind Radiohead unabhängig – damals trennte sich die Band von EMI/Parlophone.

Ein offizielles Statement der Band zur neuen Firma und deren Bedeutung steht bislang noch aus. Fans dürfen die Ohren dennoch bereits nach neuer Musik offen halten.