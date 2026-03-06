Radiohead an ICE: „Fi*** euch!“ – ihr politisches Statement

Radiohead reagieren auf die Nutzung ihres Songs durch den ICE-Account des Department of Homeland Security mit einem klaren Statement – und machen unmissverständlich klar, was sie davon halten.

Das Jahr 2025 war ein großes und durchaus erfolgreiches für Radiohead. Die Briten begaben sich auf eine fulminante Europa-Tour, die sowohl von Kritiker:innen, Fans als auch Kolleg:innen aus der Musikbranche durchgehend gefeiert wurde – die Auftritte galten als Highlights des Konzertjahres. Insbesondere Sänger Thom Yorke ist für politische Positionierungen bekannt; in der jüngeren Vergangenheit schloss er etwa Auftritte in Israel aus. Nun setzten er und seine Bandkollegen ein weiteres politisches Statement.

„Fi*** euch!“

Kürzlich richtete sich Radiohead mit einem deutlichen Statement in Richtung der amerikanischen Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE. Auslöser war die Verwendung des Songs „Lee Down“, den die Band im Jahr 1997 auf ihrem Album OK COMPUTER veröffentlichte, in einem Instagram-Reel auf dem Account des Department of Homeland Security.

Darauf reagierte die Gruppe mit einem Statement, in dem sie klarstellten, was sie von der Verwendung des Songs halten – und dabei eine sehr klare Wortwahl fanden: „Wir fordern, dass die Amateure, die den ICE-Social-Media-Account verwalten, ihn löschen. Das ist nicht lustig, dieser Song bedeutet uns und anderen Menschen sehr viel, und ihr könnt ihn euch nicht einfach so aneignen. Und außerdem: Fi*** euch!“

Radiohead nicht die Ersten

Radiohead waren nicht die ersten Künstler:innen, die sich auf den Social-Media-Accounts von US-Institutionen wiederfanden und sich dagegen wehrten. Auch Sabrina Carpenter und Bruce Springsteen lagen bereits mit dem Weißen Haus im Streit. Ein Song der Pop-Sängerin wurde in einem Reel gespielt, das radikales Vorgehen gegen Migrant:innen zeigte. Der Boss veröffentlichte im Zuge der eskalierenden Proteste gegen die ICE in Minneapolis einen Song, der das Vorgehen der Behörde stark kritisierte.

Arbeitet die Band an neuer Musik?

Zuletzt machte Radiohead für Fans jedenfalls positive Schlagzeilen, da die Band eine neue Firma gründete. Dies könnte auf die Arbeit an einem neuen Projekt hindeuten – so war es bereits zuvor: Auf eine Firmengründung folgten Alben oder Touren. Es bleibt also spannend um die Band.