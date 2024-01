Rapper Hollywood Hank ist im Alter von 38 Jahren verstorben

Der Deutschrapper Sven Pingel, alias Hollywood Hank, ist tot. Er soll bereits vor drei Wochen in Spanien im Alter von 38 Jahren verstorben sein, so die Information seines ehemaligen Labels Rapz Records. Zur Todesursache wurde jedoch nichts gesagt.

„Sein letztes Ziel war Spanien“

In dem Instagram-Post von Rapz Records heißt es, er sei im Winter 2023, also vor einem Monat, spontan nach Spanien geflogen, um dort die Weihnachtszeit alleine zu verbringen. Ihre Informationen hätten sie von Pingels Familie erhalten – sie bitten aber in ihrem Statement darum, die Nahestehenden nicht weiter mit Nachfragen in ihrer Trauer zu stören. Weiterhin wird in dem Social-Media-Beitrag gesagt, der 38-Jährige hätte mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. In seinem Kopf hätte ein „Krieg“ stattgefunden, von dem sie sich gewünscht hätten, er „wäre geendet“.

Rapz Records erklärt weiter: „Sven ist gerne gereist, er brauchte kein Geld dazu, weil seine Stimmen im Kopf ihn gelenkt haben. Er wurde mehrmals zurück nach Berlin geholt, hat aber dann immer wieder seinen Weg ins Ausland gefunden. Sein letztes Ziel war Spanien. Wo er auch leider in der einsamen Weihnachtszeit gestorben ist.“ Zuletzt ehren sie sein „einzigartiges Ausnahmetalent“.

Untergrund-Deutschrap der 2000er-Jahre

Bekannt wurde Hollywood Hank Mitte der 2000er-Jahre, als er sich im Umkreis von Rappern wie Kollegah, die 257ers und JAW bewegte. Der Musiker kämpfte jedoch seit Jahren mit psychischen Problemen und Drogenmissbrauch und zog sich weiter aus dem Musikbusiness zurück.

Zeitgleich zum Statement von Label haben sich auch andere Künstler:innen zum Tod des Rappers zu Wort gemeldet, ihr Beileid bekundet und sich von Hollywood Hank verabschiedet. Favorite postete zum Beispiel auf TikTok ein Video.