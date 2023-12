Egotronic-Sänger Torsun Burkhardt gestorben

Der Musiker, der zuletzt die Band Torsun & The Stereotronics ins Leben gerufen hatte, erlag einem Krebsleiden.

„Adieu“ – mit diesen Worten und einem Bild aus vergangenen Tagen verabschiedete sich Torsun Burkhardt auf Instagram von seinen Fans und Freunden. Das Bild, das schreibt seine Frau Selina als Addendum zu seinen finalen Worten, habe sich der Musiker – genau wie den Wortlaut – noch selbst ausgesucht. Burkhardt erlag am 30. Dezember 2023 einem Krebsleiden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Liebe FreundInnen und GenossInnen, es gibt keinen guten Weg zu sagen, was ich euch sagen will, also versuche ich, mich kurz zu fassen. Torsun ist gestern Nachmittag friedlich im Schlaf gestorben“, schreibt sie. „Man könnte meinen, nach so langer Zeit der Krankheit wäre man irgendwie darauf vorbereitet… Aber dem ist so nicht. Wir sind traurig und schockiert, aber auch irgendwie froh, denn er hatte genug vom Krebs und auch wenn wir nicht so weit sind, er war es allemal“.

Torsun Burkhardts offener Umgang mit seiner Krebserkrankung

Burkhardt hatte am 6. März 2023 bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Seine Erkrankung thematisierte er immer wieder in der Öffentlichkeit, etwa in Social-Media-Postings oder in Interviews. 2023 sprach er etwa mit der „taz“ über seine Situation. Im Interview offenbarte er, dass es sich um Speiseröhrenkrebs mit Metastasen in der Leber handelte. „Ich hab ein bisschen Glück, weil ich halt keine Angst vorm Tod hab, und ich hoffe, das bleibt auch so. Solange das so ist, komme ich mit allem ganz gut zurande“, meinte Burkhardt damals. „Aber wer weiß, ob sich das nicht noch mal ändert. Deswegen bin ich auch lieber von vornherein offen, auch mit dieser Ambivalenz in den Gefühlen“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass der Krebs unbesiegbar sein würde, wusste er längst. An Weihnachten veröffentlichte er ein Posting mit den Worten „Last Christmas“. Wie traurig doppeldeutig das war, darüber bestand kein Zweifel. Unter ebenjenem Posting verabschieden sich nun Fans und Freunde von ihm: „Gekämpft wie ein Champion und erhobenen Hauptes gegangen. Allen Respekt für Torsun und seiner Familie. Rest in Power!“, schreibt eine Person etwa.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit Egotronic, die er 2001 gegründet hatte, verband Torsun Burkhardt Techno, Electro und Punk – und das hochpolitisch. 2022 verkündete er die Auflösung von Egotronic, hatte aber bereits ein neues Projekt ins Leben gerufen: Torsun & The Stereotronics. Das selbstbetitelte Debütalbum erschien am 12. Mai 2023 über das Hamburger Label Audiolith, wo Burkhardt auch seit vielen Jahren mit Egotronic seine Platten veröffentlicht hatte.