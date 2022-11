Rapper Lil Baby bekommt einen Tag zu seinen Ehren

Am Sonntag (13. November) wurde der 13. November in Atlanta zum „Dominique ‚Lil Baby‘ Jones Day“ als Ehrung für den Rapper Lil Baby ernannt. Der Tag wurde aufgrund seiner musikalischen, aber vor allem humanitären Leistungen für die Menschen dort nach ihm benannt – und weil Atlanta seine Geburtsstadt ist. Zuletzt veröffentlichte der Rapper am 14. Oktober das Album IT´S ONLY ME.

Lil Baby gründete die „Four the People Foundation“ und bekam dafür im September 2022 den „Quincy Jones Humanitätspreis“ von der „Black Music Action Coalition“, den im Jahr zuvor The Weeknd bekam. Der Preis wird an Künstler vergeben, die ihre Reichweite nutzen, um soziale Veränderung zu bewirken und den Menschen zu helfen. In diesem Jahr führte er mit der wohltätigen Organisation sein drittes „Back to School Fest“ durch, bei dem er für Essen, Trinken, Fahrgeschäfte und vor allem Gegenstände, die man in der Schule braucht, für über 3000 Kinder zu Verfügung stellte. Außerdem sponserte er seiner ehemaligen Schule ein Stipendium-Programm für über 150.000 US-Dollar.

Zusätzlich versprach er, insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar des Gewinns seiner Single „The Bigger Picture“ zu spenden. Die Single widmete er der „Black Lives Matter“-Bewegung und wurde damit gleich zwei Mal bei den Grammys im März 2021 nominiert, gewann jedoch nicht.

„Ich möchte nur sagen, dass ich jeden hier schätze, denn nichts von dem, was wir tun oder zu tun versuchen, kann von einer einzelnen Person getan werden. Es braucht uns alle, um zusammenzuhalten und zusammenzubleiben“, sagte der Rapper während der Verleihung des „Quincy Jones“-Preis.