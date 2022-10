Lil Baby legt mit „Heyy“ für sein anstehendes Album vor

Am Montag veröffentlichte Lil Baby mit „Heyy“ den nächsten Song seines Albums IT´S ONLY ME, das am Freitag (14. Oktober) erscheinen soll.

Bereits am 2. September erschien mit „Detox“ der erste Song des Albums. Nun ist auch das Cover von IT`S ONLY ME bekannt und Lil Baby zeigt darauf seine Version des „Rap Mount Rushmore“. Anstelle von vier bedeutenden Präsidenten zeigt er hier vier Mal sich selbst.

Das Album soll unter anderem Features von seinem Mentor Young Thug, Future, Jeremiah und EST Gee enthalten.

Young Thug forderte ein Release

Die beiden Rapper haben eine enge Beziehung zueinander. Lil Baby erzählte 2020 in einem Interview, dass Young Thug ihn ins Studio eingeladen habe, um ihm eine Chance zu geben, nicht wieder im Gefängnis zu landen.

Aktuell sitzt jedoch Young Thug selbst seit Mai im Gefängnis. Dennoch postete er einen Tweet, in dem er Lil Baby zur Veröffentlichung aufforderte – oder die beiden seien keine Freunde mehr.

Wham if you don’t drop in 3 days we ain’t bruddas 🍼 — Young Thug ひ (@youngthug) October 10, 2022

Lil Baby

Das vorherige Album des Atlanta-Rappers MY TURN landete 2020 auf Platz 1 der US-Charts und ging viermal Platin. Sein Debüt-Album HARDER THAN EVER landete auf Platz 3 und erreichte einmal den Platin-Status. Seine erfolgreichste Single ist „Drip Too Hard“. 2019 hatte er auf Lucianos Song „FENDI DRIP“ neben Ufo361 einen Gast-Part.