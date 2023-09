Kitana rappt in neuer Single gegen „Opferkind Yung Hurn“

Die Wienerin rappt auch: „Für ihn und seine Begleiter stehen betäubte Mädchen auf dem Tech Rider“.

Kitana setzt sich seit Beginn ihrer Rap-Karriere in ihrer Musik mit gesellschaftskritischen Themen kritisch auseinander. So auch in ihrer neuen Single „Kitana Season“. In dieser erhebt die Wienerin schwere Vorwürfe gegen den Rapper Yung Hurn, mit bürgerlichem Namen Julian Sellmeister.

Der nun mit Musikvideo veröffentlichte Song sorgte bereits im Juni 2022 auf einem Rap-Event in Berlin für Aufsehen. Der Mitschnitt ihres damaligen Auftritts wurde via YouTube etwa 40.000 Mal angesehen. In dem Track rappt die 27-Jährige unter anderem: „Und dann das Opferkind Yung Hurn, kommt die Wahrheit ans Licht, verlässt du Ottakring mit Frakturen“. Weiterhin heißt es in „Kitana Season“: „Nur ’ne Frage, sag‘ mir, warum reimt sich Sellmeister auf entgleister Sexgeiler? Für ihn und seine Begleiter stehen betäubte Mädchen auf dem Tech Rider und dennoch bucht sie jedes Festival weiter. Julian, du Bitch, los schick die Anzeige“.

Musikvideo zu „Kitana Season“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seit 2021 gibt es immer wieder neue Singles von der Rapperin Kitana. 2022 erschien schließlich ihr Debütalbum LORBEEREN. Die neue Single deutet bereits auf eine weitere Platte von ihr hin.

Yung Hurn hat sich bisher nicht zu dem neu veröffentlichten Stück geäußert. Ob tatsächlich eine Anzeige an Kitana rausging, ist auch nicht bekannt.