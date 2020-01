Red Hot Chili Peppers nehmen neues Album mit John Frusciante auf

Das wird Dich auch interessieren





Nachdem die Red Hot Chili Peppers zuletzt die Rückkehr ihres ehemaligen Gitarristen und Freundes John Frusciante verkündet hatten, machen die Kalifornier nun mit einer weiteren erfreulichen Neuigkeit von sich Reden. Fast zehn Jahre nachdem der Musiker die kalifornische Rockband verließ, begibt man sich erneut für die Aufnahme eines gemeinsamen Albums ins Studio.

Chad Smith, Drummer der Red Hot Chili Peppers, erklärte in einem Interview mit dem amerikanischen Rolling Stone:

„Mir wurden strenge Anordnungen für dieses Interview gegeben: ‚SPRICH AUF KEINEN FALL ÜBER DIE BAND!‘ Aber ja, John ist zurück und jeder weiß es bereits. Wir sind ganz außer uns vor Freude. Bisher handelt es sich bei den bestätigten Festivals um die einzigen geplanten Live-Auftritte. Fürs Erste wollen wir uns ganz auf die Aufnahme neuer Songs und eines neuen Albums konzentrieren. Wir freuen uns alle tierisch darüber, wieder gemeinsam Musik zu machen. “

Frusciante befand sich das letzte Mal 2006 für die Aufnahme des Doppelalbums STADIUM ARCADIUM mit Anthony Kiedis und Co. im Studio. Kurz darauf trat Tourgitarrist Klinghoffer den Red Hot Chili Peppers bei und nahm mit diesen I’M WITH YOU (2011) und THE GETAWAY (2016) auf.

Während seiner Abwesenheit veröffentlichte Frusciante sechs neue Platten, die sein gesamtes Solo-Schaffenswerk auf 14 Studioalben erhöhten. Insgesamt war der Musiker für fünf Studioalben der RHCP mitverantwortlich, zu denen unter anderem die Erfolgsplatten MOTHER’S MILK (1989), BLOOD SUGAR SEX MAGIK (1991), CALIFORNICATION (1999) und BY THE WAY (2002) gehören.

Bei den von Smith erwähnten Auftritten handelt es sich bisher um acht Festivals in Nordamerika und Europa.

Red Hot Chili Peppers live 2020 – hier sind die Termine: