Schlüssige Konzeptalben sind so faszinierend wie selten. Bei den meisten dieser zu Platten aufgeblasenen Konstrukte kommt der Mehrwert beim Hörer allerdings nicht an. Im Gegenteil, sie nerven schnell. 2raumwohnungs Idee zu NACHT UND TAG muss man dabei zugutehalten, dass man sich ihre Entstehung zumindest plastisch vorstellen kann. Ungefähr so: „Lass uns doch nicht immer einen Kompromiss finden müssen zwischen abgehängter Dance-Mucke, die 50-Somethings noch für angesagt halten, und diesen betulichen Popschlagern, die dringend radiotauglich sein sollen.“

Tja, wer würde es unter diesen Voraussetzungen nicht auch für einen cleveren Einfall halten, jedes Stück gleich zweimal zu produzieren? Einmal als Airplay-Schnulze („Tag“) und einmal als Tanzflur-Biederkeit („Nacht“). Dieses duale Stimmungsprinzip täuscht allerdings nur kurz darüber hinweg, dass die Zeit der Band nach 18 Jahren einfach vorüber ist. Wer mit stehen geblieben ist, der mag sich hier noch wiederfinden, der Rest aber ist hoffnungslos verloren in dieser bedeutungsschwer aufgeschlagenen Zuckerwatte.