A Certain Ratio ACR Loco

Als A Certain Ratio 1979 ihre erste Single „All Night Party“ auf Factory veröffentlichten, drehten wohl noch keine Discokugeln über den Partys der Punks. Der von Martin Hannett produzierte Debüttrack der Mancunians klang auch eher nach einer Kumpelkampftruppe von Joy Division, die sich ihren eigenen Reim auf die Kategorie „Vergnügen“ machte.

Nach einem New-York-Trip im Jahr darauf aber zog der Funk in die Songs ein, die Band war schnell über den Punk der frühen Jahre hinweggestolpert und hatte im Groove eine Erweiterung des Anyone-can-do-it entdeckt – eine Blaupause für Generationen von Gruppen. 40 Jahre ACR lassen sich auch in den Geschichten von New Order, den Talking Heads, den Chili Peppers und LCD Soundsystem lesen. Was die Briten nach ihrem Neustart 2008 produzierten, blieb oft etwas unter dem Radar eines größeren Publikums, ACR LOCO aber demonstriert, wie gut die Band, wie sehr sie 2020 vom Pop inspiriert dasteht.

Der Opener „Friends Around Us“ fällt so mir nichts, dir nichts in die weiten Klangfelder des New Jazz, als hätten ACR gerade ihr Debüt vorgestellt. So geht das von Track zu Track, das halbe ACR-Dutzend um die Stammbesetzung Jez Kerr, Martin Moscrop und Donald Johnson switcht von einer Funk-Nuance zur nächsten, von superben Brass-Passagen zu knurrigen Bass-Passagen, fühlt sich hörbar auch in den Gefilden eines Lovesongs wohl. Und mit „Berlin“ ist A Certain Ratio ein All-Night- Party-Song geglückt, der ein fortgeschrittenes New-Order- und Pet-Shop-Boys-Studium verrät.

