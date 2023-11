Die-Nerven-Gitarrist Max Rieger im Rausch des Drone-Wave.

Max Rieger hält das Album SPIRIT OF EDEN von Talk Talk für eines der besten, die je aufgenommen wurden. Damit hat er natürlich vollkommen recht, und man konnte das auch bereits vermuten, denn der Ansatz des Durchlaufenlassens von Sound und Text, der musikalischen Einhüllung in warme oder wahlweise verstörend grellfarbige Klangmäntel, scheint auch bei seinem Projekt All Diese Gewalt Programm zu sein.

Rieger ist zur Zeit DER Tausendsassa der deutschen Indie-Szene, falls es die überhaupt noch gibt. Neben seiner Erfolgsband Die Nerven arbeitet er unermüdlich an Produktionen für andere Künstler, an Veröffentlichungen seiner zwei Nebenbands und offensichtlich auch an sich selbst. Das neue Soloalbum markiert textlich sein Reflektieren über kreative Prozesse und Schaffenskrisen. Die zehn Tracks klingen nach Einsamkeit und Isolation, öffnen sich aber klanglich immer wieder, bevor sie die eigene Wall of Sound durchbrechen. Flächen, Chöre, ganze Orchester überschwappen den Raum, das Ganze klingt düster und zum Glück irgendwie unmodern.

Der 1993 Geborene ist eine alte Seele. Manchmal vielleicht etwas zu vordergründig weise („Alles ist nur Übergang“), dann wieder jugendlich optimistisch hinsichtlich dessen, was für ihn noch kommen kann („So leicht“), verortet Rieger sich souverän in seinem ganz und gar eigenen Kosmos. Er hat seinen Ton bereits gefunden, arbeitet kompromisslos. Das Album lässt einen nicht kalt. Seine Mittel sind Schönheit und Gewalt, Traurigkeit und Liebe. Hier holt einer Luft, bevor es RICHTIG losgeht.