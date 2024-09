Eine Hälfte Rap, eine Hälfte Punk, vor allem aber viel Haltung, Witz, Politik und Protest.

Das neue Album der Antilopen Gang ist ein doppeltes. Das eine enthält Rap-Songs, das zweite ist Punk. Beide zusammen sind ein Brett, aber man kann ALLES MUSS REPARIERT WERDEN nicht besprechen, ohne erst einmal „Oktober in Europa“ zu erwähnen. Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 stieg nicht nur in Deutschland die Anzahl antisemitischer Vorfälle massiv an.

Darüber schrieb die Band schon im November eine erste Fassung des traurigen Protestliedes. Es geht um den bedrohten Alltag von Jüdinnen und Juden in Berlin und Paris, die ihre Kippa aus Angst nicht mehr tragen. Zudem klagt das mutige Lied Antisemitismus vor allem in linken Szenen an: Wenn Danger Dan Reaktionen von „Nachfahr‘n der Juden-Vergaser“ kritisiert, spielt er vermutlich auch auf eine Demo Mitte Oktober in Berlin an, auf der Deutsche ohne Migrationsgeschichte geschichtsvergessen die antisemitische Parole „Free Palestine from German guilt“ riefen.

Dass es aktuell kaum Grund für Optimismus gibt, ist auch Thema in „Traumtänzer und Schönmaler“. Dann wird es persönlich: Koljah erinnert an seinen Freund Torsun Burkhardt (Egotronic), der Ende 2023 starb. „Alter Wegbegleiter“ erzählt packend vom Rausch und Verzicht, die Streicher passen zur textlichen Schwere. Doch neben Negativität gibt es ebenso Heiteres und Witz. Macklemore wird gedisst, während „Das Leben ist schön“ Glücksmomente aufzählt. Auch auf der Punk-Hälfte zeigt die Gang Humor. Ihre Weigerung, bei Umzügen zu helfen, ist so amüsant wie der halbe Lovesong für das Festival „Ruhrpott Rodeo“. Dieses Album ist großes Kino.

