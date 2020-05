Badly Drawn Boy Banana Skin Shoes

Manchmal reicht es schon, sich rar zu machen. Dann kann es plötzlich so schön sein, eine einst so vertraute Stimme zu hören. Da ist es dann fast schon egal, worüber die Person da faselt. Netterweise bringt Damon Gough aka Badly Drawn Boy zehn Jahre nach seinem letzten Studioalbum IT’S WHAT I’M THINKING (PART 1 PHOTOGRAPHING SNOWFLAKES) sogar ein paar interessante Geschichten mit.

Eine schmerzhafte Trennung, Alkoholsucht und Depression zwangen ihn zu einer langen Pause. Die eigentlich geplante Alben-Trilogie kloppte er in die Tonne. Er hätte uns nun seine neuesten Narben präsentieren und seine Wunden lecken können. Doch BANANA SKIN SHOES soll so frisch wie möglich klingen und ohne Altlasten auskommen.

Es sprudelt zwischen munter umherpurzelnden Klangcollagen („Is This A Dream?“) und Soulpop („Tony Wilson Said“) regelrecht trotzig vor Lebensfreude über. Dazu gibt es Nachdenk­liches wie das vom Trennungsschmerz durchdrungene „I Wish You Happiness“ oder das sich am Chicago-Klassiker „If You Leave Me Now“ orientierende „I Need Someone To Trust“. Über die gesamte Spielzeit geht dem Comeback etwas das Feuer verloren, doch für einen nostalgischen Umtrunk reicht das Wiederhören allemal.

