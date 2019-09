Barker Utility

Es wäre unfair, die Entscheidung Barkers auf eine klassische Kickdrum zu verzichten als ein musikalisches Gimmick zu verstehen. Genau wie die Tracks seiner herausragenden EP „Debiasing“ aus dem vergangenen Jahr, mit der er sich erstmals auch solo einen Namen machte, nachdem er gemeinsam mit Andreas Baumecker schon zwei Alben veröffentlichte, verzichten auf das vielleicht klassischste und erwartbarste Element von Club-Musik.

Stattdessen legt er den Fokus auf Parts der Tracks, die unter Umständen eher als Beiwerk gehört werden würden. In „Experience Machines“, das seinem Namen alle Ehre macht, spürt man jeden metallischen Synth-Sound sich seinen Weg wie zitternde Insekten, die aus den Apparaturen kriechen, ihren Weg bahnen.

Die Spannung bleibt oben, man weiß gar nicht, wo man als nächstes hinhören möchte. Das Sounddesign zeugt von enormer Detailverliebtheit. Der leicht pulsierende Bass in „Gradients Of Bliss“, diesem so hypnotischen Ambient-Dub-Track, trifft auf zaghafte Trance-Sounds, in „Die Hards Of The Darwinian Order“ wird mit staubtrockenem und der Langsamkeit anheimgefallenen Industrial-Beat an Actress erinnert, „Models Of Wellbeing“ klingt euphorischer als es jeder vielfach durchgespielte Drop es je faken könnte.

Kein nicht eingelöstes Versprechen, keine Lücke, nichts wirkt unfertig. Ganz im Gegenteil. UTILITY ist ein großer Wurf und ein Update, das den Techno genau zur richtigen Zeit erreicht.

