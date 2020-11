Blvth I Love That I Hate Myself

Nach mehreren EPs, Songcollections und Produktionsarbeiten legt Patrick Denis Kowalewski alias Blvth mit I LOVE THAT I HATE MYSELF seine erste LP vor und darauf direkt sein Seelenleben offen. In den Texten geht es vorwiegend um das Finden eines Gleichgewichts zwischen Selbstliebe und Selbsthass.

So eindeutig das inhaltliche Motiv, so einheitlich ist auch die Musik: Breite elektronische Klangschichten prägen das Soundbild; mal wird dazu gesungen, mal gerappt, mal die Stimme durch Auto-Tune verfremdet („Haha“), aber immer ist alles sehr gefühlig intoniert. Mitunter findet man auch ein paar stimmige Instrumental-Stücke („Cinnamon“, „I Hate Myself“), die den Late-Night- Mood der Platte untermauern. Die Art, wie Blvth sich seine Feelings vom Leib sprechsingt, erinnert oft an Drake oder The Weeknd, was man im Song „Kaputt“ hören kann.

Der Wahlberliner trifft nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalisch den Zeitgeist. Dass die Platte weit mehr ist als nur tiefe Bässe mit Gefühle-Singsang, beweist dann der Emo-Rap-Song „Twi$$$ting And Turnin“, der durch ein umspielendes Gitarren-Riff geprägt wird, das einen an die Musik von Lil Peep erinnert. Es ist ein Schlüsselmoment der Platte, legt Blvth im Text doch sehr direkt seine „nightmares“, seine „misery“ offen. Blvth, der schon Platz-1-Alben wie KIOX von Kummer produzierte, liefert hier ein kraftvolles, intimes Album mit internationalem Potenzial ab.

