Bob Mould Blue Hearts

Gefühlt haben Entgrenzung, Irritation und Verzweiflung über das, was seit dem Amtsantritt Donald Trumps in den USA passiert, jede zweite amerikanische Band durchgeschüttelt. Es ist aber auch ein Schleier tiefer Melancholie, der sich über viele Veröffentlichungen legt, eine bleierne Dokumentation von Stimmungen. „Wake up every day to see a nation in flames. We click and we tweet and we spread these tales of blame. Here’s the newest American crisis“, Moulds Stimme kämpft sich durch den reißenden Gitarrenstrom.

„BLUE HEARTS“ bei Amazon.de kaufen

Der Sänger und Songwriter, auch schon 59 Jahre alt, setzt dem schockgefrorenen Sound vieler junger Künstler auf BLUE HEARTS ein harsches, ganz direktes Statement entgegen. Eigentlich hätte der Song „American Crisis“ auf SUNSHINE ROCK (2019) erscheinen sollen, Mould aber stufte ihn noch vor einem Jahr als „zu schwer“ ein. Hier und heute wirft er ihn auf die Waage, mit einem Déjà-vu: 1984 schon hätten politische Anführer, befeuert von extremen Evangelikalen, eine Epidemie ignoriert: AIDS.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/zD7TxGTPsV4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

2020 ist das Covid-19. Damals ging Mould mit Hüsker Dü auf Tour, als das Virus seine Community traf. Der Mann hat eine Sammlung herzergreifender, wütender, empathischer Songs aufgenommen. Und damit die Idee Hüsker Dü, das große Reinemachen der Postpunk-Ära, wiederbelebt. Er trägt sein Herz auf der Zunge.

BLUE HEARTS im Stream hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: Blue Hearts\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/13ioe4Gi99cfMH1glnKOUN?si=eigG20y-Qpyj7gxEGweZBg\"><\/iframe>"

Dritte Platte in vier Jahren: Das Spätwerk des College-Rock-Veteranen besticht weiterhin.

Satter, glücklich machender Indie-Rock des Ex-Hüsker-Dü- und Sugar-Chefs, der endlich mit sich im Reinen ist.

Ein ME-Helden Feature über Hüsker Dü mit dem verstorbenen Grant Hart aus der August-Ausgabe des Musikexpress. Die Band Hüsker Dü ist eine komplizierte Geschichte.

Der legendäre Drummer und Songwriter wurde 56 Jahre alt.

In dieser Woche sind unter anderem neue Alben von The Range, Birdy, The Thermals, Bob Mould und Jupiter Jones erschienen. Hier unsere Rezensionen dazu.