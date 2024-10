Rückbesinnung und Neuanfang: Justin Vernon findet die Zukunft Bon Ivers in seiner eigenen Vergangenheit.

Hach: Auf der neuen EP seines immer noch als Projekt verstanden wissen wollenden Ein-bis-12-Personen-Kollektivs Bon Iver zieht Justin Vernon sich gefühlt in die Waldhütte zurück, in der er einst sein Breakthrough-Kleinod FOR EMMA, FOREVER AGO aufnahm. „Speyside“ heißt diese Rückbesinnung auf die gezupfte Akustische, die Reduktion, den minimalen Folk, der neben dezenten Streichern kaum mehr braucht als seinen so einzigartigen wie betörenden Falsett-Gesang. Hach!

Dass seit seinem Debüt 17 Jahre vergangen sind, sieht man nur dem ersten von drei begleitenden Videos an, in dem Vernon optisch zunehmend dem anderen großen Indie-Schrat Bonnie „Prince“ Billy gleicht. Die zwei weiteren neuen Songs, entstanden in den vergangenen vier Jahren, markieren auch eine Abkehr vom elektronischen, großflächigen Sound seiner zwei jüngsten, 2016 und 2029 erschienenen Alben. In „Things Behind Things Behind Things“ konstatiert er in tiefem Timbre „I’m afraid of changing“, während er in „Award Season“ mit Pedal Steel dem Country sowie mit den auf seiner Grammy-Platte BON IVER einst so typischen Einsätzen von Saxofon und Trompete ebenfalls seinen früheren Tagen zunickt. „Why do things gonna change?“ fragt der Ausnahme-Künstler aus Wisconsin darin rhetorisch sodann.

Über seine zweite EP nach BLOOD BANK (2009) teilt Vernon mit, SABLE sei eine „Projektion von aufgestauter Dunkelheit, aber eine Entlastung von diesem Druck und persönlichen Turbulenzen“ – und deshalb eine Transformation und der Beginn einer neuen Geschichte. Herbst und Winter dürfen hiermit kommen, Vernons fünftes Album dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Die er sich immer schon genommen hat.

