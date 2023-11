Der Rapper blickt auf seinem sechsten Studioalbum zurück – und gleichzeitig nach vorne.

Casper kombiniert die vertraute melancholische Aufbruchsstimmung mit neuen musikalischen Facetten. Der Minimalismus in den Beats mag an das 2013 erschienene HINTERLAND erinnern. Doch das täuscht: Mit unter anderem BN und nilly waren diesmal andere Produzenten am Werk. Dabei scheint dem Berliner der Blick in den Rückspiegel wichtig zu sein: „So sind wir Kids im Hinterland“, heißt es in „falsche Zeit, falscher Ort“. Gleichzeitig legt Casper wie das schon beim Vorgänger ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH intime Gefühle und Gedanken offen.

Dabei startet das Album des gebürtigen Bielefelders erst mit einem sanften, melodischen Intro: ohne Gesang, ohne Rap, nur ein folkähnlicher Flow, begleitet von zarten Gitarrenzupfern. Mit „echt von unten/ zoé freestyle“ wird diese Stimmung zunächst weitergeführt und durch dezente Pianoeinsätze ergänzt, bis das, was gemeinhin HipHop definiert, durch einen dominanten Bass und tickernde Hi-Hats wieder die Oberhand gewinnt.

NUR LIEBE, IMMER dreht sich um alte Liebesgeschichten, um pochende Gedanken und Hürden einer vergangenen Zeit, was dem Album die vertraute Casper-typische Melancholie verleiht. Zwar wird es hier und da etwas poppiger, doch nicht Pop prägt Caspers neues Werk, sondern ein nachdenklicher Flow. So schließt das Album, wie er es angefangen hat: mit ruhigen, sanften Melodien, beinahe traurig, und Rap darf auch mal in den Hintergrund treten.