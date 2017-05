Als es Coldcut noch gar nicht gab und Matt Black und Jon Moore noch zur Uni gingen, kauften die beiden schon fleißig die Tonträger des Londoner Reggae-Labels On-U Sound. Dass die beiden jetzt mit dessen Gründer Adrian Sherwood ein Album aufgenommen haben, dürfte zumindest ein persönlicher Meilenstein in ihrem Schaffen sein. Das Ergebnis klingt allerdings ernüchternd: Eine knappe Stunde lang kreist das Album um Dub- und Reggae-Beats, die nur selten um gute Ideen ergänzt werden. Zu den Highlights gehören „Kajra Mohobbat Wala“ mit der indischen Sängerin Hamsika Iyer und das etwas schwungvollere „Divide and Rule“, bei dem Legende Lee „Scratch“ Perry ausgeholfen hat. Auf der anderen Seite stehen die extrem billig wirkenden Synthies in „Metro“ und die belanglose Ballade „Make Up Your Mind“, die aus unerfindlichen Gründen in drei verschiedenen Versionen mit unterschiedlichen Feature-Gästen auf der Platte enthalten ist. Mindestens zwei von ihnen hätte man streichen können.

