So seht ihr die Grammys live

Die Grammys werden auch in diesem Jahr in Deutschland zu sehen sein. Die Übertragung der 66. Grammy Awards übernimmt hierzulande die Telekom, ab zwei Uhr morgens deutscher Zeit geht es los. Die Vergabe des wichtigsten Musikpreises der Welt findet am 05. Februar 2024 in Los Angeles statt.

Bei den Grammys konkurrieren in diesem Jahr unter anderem SZA, Phoebe Bridgers, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Taylor Swift um die begehrten Trophäen.

Die Telekom zeigt die Zeremonie live und exklusiv auf MagentaMusik sowie MagentaTV (Kanal 141 bei Standardbelegung). Eine Wiederholung gibt es auch: am 6. Februar um 20:15 Uhr beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV. Anschließend steht die Preisverleihung in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik bereit.

Infos zur Show

Die meisten Nominierungen in diesem Jahr hat SZA (9 Kategorien), gefolgt von Phoebe Bridgers, Serban Ghenea, Victoria Monét (mit jeweils 7), danach kommen Jack Antonoff, Jon Batiste, boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Taylor Swift (jeweils 6). Host des Abends ist, zum vierten Mal, Trevor Noah. Live-Auftritte gibt es von Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Burna Boy, Luke Combs, Travis Scott, Joni Mitchell und Billy Joel. Veranstaltungsort ist die Crypto.com-Arena in Los Angeles (bis 2021 als Staples Center bekannt).

Besonders die Auftritte von Billy Joel und Joni Mitchell werden mit Spannung erwartet. Das letzte Mal performte Joel 2002 mit Tony Bennett bei der Award-Show. Im Mittelpunkt steht diesmal sein neues Lied: „Turn The Lights Back On“. Am 1. Februar, also gerade rechtzeitig zu den Grammys, wird mit der Veröffentlichung von „Turn The Lights Back On“ die 17-jährige Aufnahmepause des Sängers enden. In einer Pressemitteilung heißt es, der Song sei ein „klassischer Billy-Joel-Song, der die Merkmale seines charakteristischen Sounds verkörpert und das nächste Kapitel seiner Geschichte einläutet.“ Im Text fragt er die Zuhörer: „Did I wait too long… to turn the lights back on?“ Ob auch ein neues Album kommt, ist bislang nicht bekannt.

Auch Joni Mitchell ist wieder da – mit einer Grammy Premiere. Sie wird bei der Preisverleihung am Sonntag in der Crypto.com Arena in Los Angeles zum ersten Mal in ihrer Karriere auf der Grammy-Bühne auftreten. Die Singer-Songwriterin, die mit ihrem Album „Joni Mitchell at Newport“ für den Preis für die beste Folk-Platte nominiert ist, wurde bereits 2002 mit dem Lifetime Achievement Award der Recording Academy ausgezeichnet. Bei der Grammy-Verleihung selbst hat Mitchell jedoch noch nie live performt – bis jetzt.