Crumb Ice Melt

Das sind Zahlen: „Locket“, der beliebteste Song von Crumb, ist auf Spotify mehr als 52 Millionen Mal gestreamt worden. Das ist schön für das Quartett, aber „Locket“ ist bald vier Jahre alt und stammt von der ersten EP der New Yorker. Nun offenbaren sich die Probleme einer solchen Streaming-Sensation: Mit ihrem zweiten Album ICE MELT versuchen Crumb auszubrechen aus dem Easy-Listening-Dream- Pop-Schema, das sie zum Stammgast der Chillout-Indie-Pop-Listen gemacht hat, ohne aber gleich die gesamte Kundschaft zu verschrecken.

ICE MELT bei Amazon.de kaufen

Zugegeben, auch durch den Streambait-Knaller „Locket“ schoben sich schon ein paar windschiefe Klangschlieren, aber nun setzt immer mal wieder der Rhythmus aus, knistert es hin und wieder leicht atonal und das comichafte Disco-Stück „Balloon“ endet in einer seltsamen Irritation, die aber auch nicht wirklich ins Chaos stürzen will.

Denn grundsätzlich bleiben die Songs eingängig, die Stimmung leicht melancholisch bis aufgeräumt und der Gesang von Lila Ramani zwar mädchenhaft, aber distanziert. Fast könnte man meinen, da versuchen Velvet-Underground- Fans den Nouvelle Chanson zu karikieren. Vielleicht nehmen sie ihn auch zu ernst. Egal wie, das Ergebnis entwickelt einen kurios körperlosen Reiz.

Zwischen Panda-Hype und Hippie- Sound: Der Pop-Rap-Star entdeckt den Surfersound.

Sechs New Yorker erkunden die nordafrikanischen Wurzeln des Blues und landen beim marokkanischen Gnawa.

Herzlichkeit ist keine Schande. Die Kölner dekorieren den Elektro-Pop-Kadaver noch mal so richtig schön.

Ariana Zustra selbst sagt über ihre neue, tief wummernde und nahezu bedrohliche Dreampop-Single: „In ‘Back to Dark’ geht es um eine Abwägung zwischen Realität und Traum und die Frage, was eigentlich die verhängnisvollere Illusion ist: Das Folgen einer Fantasie oder der Glaube an die eigene Vernunft.”

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.

Fasten your seatbelts: In „Into The Night“, der ersten Netflix-Serie aus Belgien, fliegt eine Passagiermaschine durch die Dunkelheit. Einziges Ziel: dem Tod durch Sonneneinstrahlung zu entgehen. Das absurde Endzeitszenario wird leider holprig erzählt und verliert sturzflugartig an Spannung. Auch eine gute Besetzung rettet das Sci-Fi-Thrillerdrama nicht vor der Bruchlandung.