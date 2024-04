Seltenes „Velvet Underground & Nico“-Vinyl für 30.000 Dollar verkauft

Es handelt sich um eine Pressung von der „All Tomorrow’s Parties“-Single.

Von dem raren Promosingle-Vinyl „All Tomorrow’s Parties“ von The Velvet Underground & Nico sollen weltweit nur zehn Kopien existieren. Eine davon hat jetzt den Besitzer gewechselt – für 30.000 US-Dollar. Wie die Tonträger-Verkaufsplattform Discogs am Dienstag (16. April) bekannt gab, hat sich der Kauf bereits im März dieses Jahres abgewickelt. Der Käufer möchte anonym bleiben.

Versand im Preis inklusive

Obwohl im Angebot eine Abholung empfohlen wurde, war der Käufer so weit entfernt, dass die Platte nach einem Flug vom Verkäufer persönlich zugestellt wurde. Toller Service! Das Vinyl selbst ist in einem guten Zustand und durchaus anhörbar. Sie wurde als „leicht abgenutzt“ beschrieben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf der 7-inch-Scheibe befinden sich mit „All Tomorrow’s Parties“ und „I’ll be your mirror“ zwei Singles der Band mit Nico. Der Sammler Andy Davis erklärt gegenüber Discogs: „Die Hülle von ‚All Tomorrow’s Parties‘ wurde nie im Handel veröffentlicht und war nur für Werbezwecke gedacht. Die Legende besagt, dass diese Hülle nie mit den tatsächlichen Vinyl-Exemplaren verpackt wurde. Es ist immer nur als Papierartefakt aufgetaucht, und das auch nur in einstelligen Stückzahlen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sex-Pistols-Vinyl nur noch auf dem zweiten Platz

Bis The Velvet Underground & Nico sich im März den Platz eins der teuersten Single auf der Plattform ergatterten, gehörte dieser Titel noch den Sex Pistols. Im Jahr 2018 wurde eine unveröffentlichte Single-EP mit den Songs „God Save The Queen“ und „No Feeling“ für 15,625 US-Dollar (ca. 14.700 Euro) verkauft. Laut Discogs soll es von der Pressung lediglich neun Kopien weltweit geben.