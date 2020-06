Darkstar Civic Jams

Das Rauschen des Waldes, oder doch des Wassers? Genau ist das gar nicht zu sagen, der Track trägt allerdings den Titel „Forest“, und er eröffnet das neue, fünfte Album von Darkstar. Es beginnt mit Außeneindrücken und wie eine Kamera verfolgt die Musik dann den Weg nach innen.

„CIVIC JAMS“ bei Amazon.de kaufen

Das zweite Stück ist ein „Jam“, der seine Herkunft bald preisgibt, er stammt aus den Katakomben einer Gesellschaft, die Party nur noch unter den Beschwernissen des Brexit „feiern“ kann. Diesen Rave darf man Dark Disco nennen, oder: Bassmusik unter den Vorzeichen von Joy Division („1001“ könnte eine späte Komposition von Ian Curtis sein).

Aiden Whalley und James Young gehen mit der Angst um, mit den diversen Umbrüchen, für die wir manchmal keine Worte mehr haben. Sie entwickeln eine Angstmusik, die, so formschön und so emotional sie ist, unsere Ängste im Spiel der Beats, Chöre und des elektronischen Raunens für diesen einen Moment, den ein guter Song ausmacht, aber auch auflösen kann. Die Orte dieser Transformationen scannen Darkstar sehr sorgsam ab. Eine Tanzchoreografie kann man sich sofort dazu vorstellen.

CIVIC JAMS im Stream hören:

Der australische New Yorker covert seinen Songwriter-Pop selbst in neuen Versionen, die zu beliebig klingen.

Lo-Fi, Indie, Synthie- und Dream-Pop: Ist es noch zu verantworten, in diese Welt ein neues Album zu setzen? Cold Beat aus...

Gibt’s dich eigentlich? Existenzialistischer Indie-Rock mit mehr schlauen Gedanken als guten Gitarren-Riffs.

Von Madonna über Joni Mitchell bis hin zu Joy Division: Diese Werke lohnen einen genaueren Blick. Schaut Euch hier unsere momentanen Lese-Empfehlungen an.

Kaum eine Band ist so klar in ihren düsteren Gesten wie Joy Division. Leid, Schmerz, Verzweiflung und Ausweglosigkeit ziehen sich durch ihr Werk von den frühen Tagen bis zu den letzten Aufnahmen. Zwei Alben reichten für ein Vermächtnis, das seit mehr als 35 Jahren die Popkultur beeinflusst. Unsere Titelgeschichte der Dezember-Ausgabe 2013.

Am 18. Mai 1980 starb Ian Curtis. Genau 40 Jahre später findet nun die Online-Tribut-Veranstaltung „'Moving Through the Silence': Celebrating The Life and Legacy of Ian Curtis“ statt. Das Event vereint Auftritte, Gespräche und Erinnerungen an Curtis. Einige Neuveröffentlichungen stehen auch noch an.