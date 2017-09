David Crosby ist. Schlichter lässt sich eine Karriere, die von der Gründung der Byrds bis zu diesem Soloalbum mit 75 Jahren reicht, kaum zusammenfassen.

Nun, im dritten oder vierten Frühling, hat der zauselbärtige Folkrock-Haudegen, unterstützt von seinem multiinstrumentalistisch veranlagten Sohn James Raymond, schon sein drittes Album in vier Jahren vor.

Nachdem er sich zuletzt mit Lighthouse (2016) aufs Wesentliche konzentriert hat, schöpft SKY TRAILS aus den vollen Reserven einer jungen Band. Gemeinsam streifen sie durch Soul, Jazz, Lounge und eben den Folk, in dem Crosby zuhause ist. „Amelia“ ist eine Coverversion der großen Joni Mitchell, sticht hier aber nicht weiter heraus, so wohlklingend und harmonisch fügt sich alles.

Zu zeitlos luftiger Musik mit Piano, wenigen Streichern, wandernden Bässen und temperierter E-Gitarre singt der Mann also mit altersloser Stimme vom Altern und dem Verstreichen der Zeit. SKY TRAILS ist eine extrem ausgeruhte, beinahe kontemplative Angelegenheit: „And I think to myself, how lucky am I, that I have my home and I live here, like a baby in a blanket with nothing to fear“. Wunderbar.