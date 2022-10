David J. Kirchner IG-Pop

Schon das Cover lässt keine Fragen offen: Eine Gestaltung direkt aus dem Grafikstudio der KP Chinas. Die Tracklist weiß auch, wo die Linke ihre Ideale vergraben hat: Brecht/ Eislers „Einheitsfrontlied“, Heines „Die schlesischen Weber“ und „Brüder zur Sonne“. David Julian Kirchner, der mit der inszenierten Pleite des imaginären Konzerns Kirchner Hochtief die Krise des Kapitalismus in Kunst verwandelte, geht nun mit IG-POP den direkten Weg.

Der Mannheimer Künstler formt aus alten Polit-Gassenhauern und einigen eigenen Songs den aktuellen Soundtrack zum Klassenkampf, und wie es sich für richtigen Agitprop gehört, geht er dabei nicht verstellt vor, sondern immer gleich voll auf die Zwölf. „Deutschland ist ein Papierkramland“, singt er und lässt Ata Canani, den erst in den letzten Jahren wiederentdeckten, ersten auf Deutsch singenden sogenannten Gastarbeiter, kommentieren: „Weisen Sie sich aus, sonst weisen wir Sie aus.“ So geht es fröhlich weiter: Im hymnischen Titeltrack fordert er den Aufstand und den Maschinen- Stopp, und aus Ernst Buschs „Der heimliche Aufmarsch“ wird ein cooles Wave-Stück samt Saxofonsolo.

Da, wo PeterLicht die alten Begriffe, vor allem den Kapitalismus, den alten Schlawiner, aus altbackenen Zusammenhängen riss, um ihnen eine neue Relevanz zu verleihen, spielt Kirchner eher mit den alten Formulierungen, als wolle er ausprobieren, ob sie noch funktionieren. Er dichtet „Die Internationale“ um, aber rührt nicht am Duktus des Originals. Die Verschiebungen finden eher auf musikalischer Ebene statt, wenn er dem von ungezählten SPD-Parteitagen tot gebrummten Klassiker als verhallten Dream-Pop eine weitere Bedeutungsebene hinzufügt. Der Traum von der Revolution, er lebt.

