Diverse Angelheaded Hipster: The Songs of Marc Bolan & T. Rex

Das werden lange Diskussionen gewesen sein, als bereits feststand, dass Nick Cave bei diesem Tribut-Album für Marc Bolan dabei ist, dazu renommierte Leute wie Todd Rundgren, Father John Misty, Emily Haines, Beth Orton – und dann jemand gesagt hat, dass man diese Compilation doch auch größer denken könnte, und weil sich noch niemand das dumpfe „Bang A Gong (Get It On)“ ausgesucht habe, wäre das doch eine Sache für U2!

„ANGELHEADED HIPSTER: THE SONGS OF MARC BOLAN & T. REX“ bei Amazon.de kaufen

Ja, U2 wären gut, aber was noch besser wäre: U2 und Elton John, zusammen! Was aber ist mit dem deutschen Markt, sagte jemand mahnend. Und so hat nun Nena ihren Platz gefunden und singt ganz passabel „Metal Guru“. Oberhaupt des Samplers war Hal Willner; es war die letzte Produktion des Kurators, bevor er im April an COVID-19 verstarb – und ganz sicher ist ANGELHEADED HIPSTER nicht seine kohärenteste Zusammenstellung. Das liegt an den vielen Stimmen, die mitgeredet haben, aber auch an Bolans Werk, das zwischen simplem Glam, genialem Pop und differenziertem Folk pendelte.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wc7mDChiiNU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Nick Caves Version von „Cosmic Dancer“ erinnert an den Schmalz seiner THE-GOOD-SONPhase, Peaches elektrisiert „Solid Gold, Easy Action“, King Khan zieht „I Love To Boogie“ in die Revue-Garage, Devendra Banhart entlässt „Scenescof“ ins Land der Träume. Das ist die eine Seite. Auf der anderen spielt Joan Jett eine Bierbudenversion von „Jeepster“ und klingt Keshas „Children Of The Revolution“ nach Schulaufführung. Schwer zu packen, dieser Marc Bolan.

ANGELHEADED HIPSTER: THE SONGS OF MARC BOLAN & T. REX im Stream hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: Angelheaded Hipster: The Songs of Marc Bolan & T. Rex\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/29PRQeLMYrv0Kj77xXnxNN?si=q444z8HnQnq-qEQYm6nKnw\"><\/iframe>"

Die größte lebende Popstar-Figura enttäuscht mit Eurodance von der Stange.

Dieser fidelig-fidele Country-Folk ist eine solide Wahl fürs Schmuselagerfeuer.

Kammermusik, Folk, Dream Pop, Soul, Ambience: Die Sängerin und Cellistin gibt auf ihrem Debütalbum das Versprechen einer neuartigen, anderen Popmusik.

Jahrelang hielt sich das Gerücht, dass die Prinzessin von Wales als Mann verkleidet eine frivole Club-Nacht mit dem Queen-Sänger verbrachte.

„Wir bekommen ständig Songs, die nur mit dem Computer gemacht wurden – daran bin ich nicht interessiert“, so der legendäre Sänger und Pianist Elton John.

Neben der Single „Rain On Me“ mit Ariana Grande finden sich auch Gastbeiträge von der südkoreanischen Girlgroup BLACKPINK und Elton John auf der Platte.