Diverse Ed Banger 15 Ans 

„Es geht uns definitiv nicht ums Geld“: Die Ärzte gehörten zu den Bands, die Spotify & Co. jahrelang boykottierten. Doch jetzt haben sie ihren Widerstand aufgegeben. Rod González erklärt, warum – und was ihn daran trotzdem ärgert.

The Smashing Pumpkins sind die „ME-Helden“ der neuen Musikexpress-Ausgabe. Wir haben ihre Diskografie von GISH bis MONUMENTS TO AN ELEGY unter die Lupe genommen. Noch mehr Einordnung im aktuellen Heft!

Das Justice-Minimedley „Waters Of Nazareth/We Are Your Friends“ – ist eine Sternstunde des Abenteuers, Orchester und Pop zusammenzubringen. Neben THE UNSPEAKABLE CHILLY GONZALES das wohl geglückteste Experiment dieser Art.

The Good, The Bad & The Queen: Hier die neue Single „Gun To The Head” inklusive Video