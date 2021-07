DJ Manny Signals In My Head

Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem Planet Mu mit der Compilation BANGS & WORKS VOL. 1 den Chicagoer Footwork-Sound auch auf europäischen Dancefloors Einzug halten ließ, ist viel passiert: DJ Rashad verstarb und Jlin schuf auf Grundlage des Genres komplett unerhörte Musik. Nur DJ Manny wird weiterhin unterschätzt. Was allerdings auch daran liegen mag, dass er das Gros seiner zahlreichen Releases auf eigene Faust veröffentlicht.

SIGNALS bei Amazon.de kaufen

SIGNALS IN MY HEAD erscheint nun aber auf Planet Mu und unterstreicht prominent die Ausnahmestellung deshyperaktiven Produzenten. Sanfte Klangflächen und ratternde Snares lassen bisweilen an Neo-Jungle denken, über Vocal-Samples holt er viel R’n’B-Flair in den Mix und mit „Club GTA“ ist sogar Quasi-Techno dabei.

Wummernde Subbässe und schneidige Hi-Hats aus der 808 verdeutlichen aber wiederholt, dass sich DJ Manny von den Wurzeln des Genres nie entfernt, sondern es nur konsequent auf seine Art und Weise weitergedacht hat. Das lässt sich gar nicht überschätzen.

Die Folkrock-Legende muss niemandem mehr etwas beweisen – und das hört man.

Arg abgewetzter TripHop-Pop, der aber traumwandlerische Wirk-macht besitzt.

Elektro-Ethno-Avantgarde-Jams, die keine Drogen brauchen, um psychedelisch zu sein.

Der US-Rapper veröffentlicht diesen Freitag (23. Juli) sein zehntes Studioalbum DONDA. Dazu gibt West zusammen mit Apple Music eine Listening-Party, die man via Livestream mitverfolgen kann.

Bushido kam mit Personenschutz zum Gerichtstermin. Fler kam dagegen gar nicht.

US-Rapperin Cardi B wird vorgeworfen, Lyrics für ihre Song geklaut zu haben.