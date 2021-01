Don Marco & die kleine Freiheit Gehst du mit mir unter

Popkolumne, Folge 100

„Ich sauf allein“ statt Clubhouse: Linus Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „Digga, jetzt gibt’s Stress!“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. In der Kalenderwoche 04/2021 wird's richtig exklusiv. Es geht um das Auffangbecken für prätentiöse Art-Direktoren, deren Anschlüsse bei Apple schon wieder nicht mehr passen: Genau, willkommen bei der Clubhouse-App in Ramelows nassem Digital-Grab. Dazu noch neue Hits, Podcasts und Christin Nichols. Mischt die Karten, schießt die Rose... die neue Popwoche kommt rein.