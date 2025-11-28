Gabi Delgado und der französische Experimental-Meister Marc Hurtado gründeten das Projekt Neue Weltumfassende Resistance bereits 2004. Der Name des Duos legt es nahe: Delgado ließ zu, dass sich die Sache an Deutsch Amerikanische Freundschaft anlehnt. Die beiden nahmen Tracks auf, veröffentlichten die Sachen aber nicht, weil sie die Stücke eher als Grundlage für ihre ausgewählten Live-Shows sahen. Als Performance-Musik also.

Gut fünf Jahre nach Delgados Tod gibt es die gesammelten 15 Tracks nun doch auf einem Studioalbum zu hören, und es ist tatsächlich so: Näher wird man einem noch nie gehörten DAF-Album wohl nicht mehr kommen. Viele Stücke klingen Techno-nostalgisch, neben DAF klingt der Sound von Liaisons Dangereuses an, dem Projekt, das Ex-DAF-Mitglied Chrislo Haas 1981 mit Beate Bartel gründete.

Der wahre Gewinn sind Tracks wie „Master“, bei denen Delgado seine Vocals zu einer Musik ablässt, die von Neo-Dance-Punks wie LCD Soundsystem beeinflusst wurde. Und weil deren Chef James Murphy ein großer DAF-Fan ist, darf man behaupten: Hier schließt sich ein Kreis.

Diese Review erscheint im Musikexpress 1/2026.