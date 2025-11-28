Gabi Delgado & Marc Hurtado

NEUE WELTUMFASSENDE RESISTANCE

Play Loud (VÖ: 28.11.)

Ein unerwartetes DAF-Update – und ein Kreis schließt sich.

Gabi Delgado und Marc Hurtado - Neue Weltumfassende Resistance
von 
Artikel Teilen

Gabi Delgado und der französische Experimental-Meister Marc Hurtado gründeten das Projekt Neue Weltumfassende Resistance bereits 2004. Der Name des Duos legt es nahe: Delgado ließ zu, dass sich die Sache an Deutsch Amerikanische Freundschaft anlehnt. Die beiden nahmen Tracks auf, veröffentlichten die Sachen aber nicht, weil sie die Stücke eher als Grundlage für ihre ausgewählten Live-Shows sahen. Als Performance-Musik also.

Gut fünf Jahre nach Delgados Tod gibt es die gesammelten 15 Tracks nun doch auf einem Studioalbum zu hören, und es ist tatsächlich so: Näher wird man einem noch nie gehörten DAF-Album wohl nicht mehr kommen. Viele Stücke klingen Techno-nostalgisch, neben DAF klingt der Sound von Liaisons Dangereuses an, dem Projekt, das Ex-DAF-Mitglied Chrislo Haas 1981 mit Beate Bartel gründete.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
farin_urlaub_racing_team (4).jpg
Farin Urlaub covert „Alles ist gut“ von DAF als Hommage an Gabi Delgado
02.04.2020
von ME-Redaktion
Gabi Delgado-Lopez und Robert Görl: DAF im Jahr 1982
Persönliche Erinnerungen an Gabi Delgado López und DAF: Gar kein so schwieriger Gesprächspartner
25.03.2020
von Marc Hairapetian
DAF
DAF: Wie Robert Görl und Gabi Delgado der Elektro-Musik ein neues Gesicht gaben
24.03.2020
von André Boße

Der wahre Gewinn sind Tracks wie „Master“, bei denen Delgado seine Vocals zu einer Musik ablässt, die von Neo-Dance-Punks wie LCD Soundsystem beeinflusst wurde. Und weil deren Chef James Murphy ein großer DAF-Fan ist, darf man behaupten: Hier schließt sich ein Kreis.

Diese Review erscheint im Musikexpress 1/2026.

Themen aus dem Artikel:

Marc Hurtado Neue Weltumfassende Resistance DAF Electronic LCD Soundsystem Review Gabi Delgado Liaisons Dangereuses
Artikel Teilen